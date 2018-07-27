Участник «iВолги» привез из Марий Эл макеты бронетехники

«Так как я учусь на учителя истории и обществознания в Марийском государственном университете, решил поехать на смену „Патриот“. В своем проекте я изучаю историю посредством создания моделей различных видов техники времен Великой Отечественной войны», — комментирует молодой человек.

На форуме «iВолга» он расскажет про технику СССР, технику противников и союзников, даст их сравнительную характеристику и познакомит коллег с историей.

"К сожалению, многие не знают никаких видов техники, кроме «Т-34», и я постараюсь исправить эту ситуацию. С собой я привез два экземпляра, которые сделал сам специально для презентации. Участники заезда смогут посмотреть и потрогать эти модели. Если я получу грант, то сделаю еще больше макетов техники и передам это в наш Музей поискового движения при университете", — поделился планами Николай.

Молодежный форум ПФО «iВолга-2018» проходит на фестивальной поляне Мастрюковских озер с 26 июля по 4 августа. Участники смогут получить на реализацию своих проектов до 10 млн рублей.