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Экономический министр Смольников рассматривает предложение новой работы
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Экономический министр Смольников рассматривает предложение новой работы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В кулуарах правительства Челябинской области продолжается обсуждение состоявшегося в понедельник назначения временного руководителя дирекции по подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС. Напомним, после ареста Антона Бахаева на эту должность был назначен начальник управления внешнеэкономических связей минэкономразвития региона Денис Исаев. Ходят разговоры, что решение это временное: губернатору Борису Дубровскому нужно было оперативно подыскать замену Бахаеву, чтобы не простаивала работе по подготовке саммитов. На самом же деле передать этот функционал планируется министру экономического развития региона Сергею Смольникову. Он, по слухам, взял немного времени, чтобы оценить ситуацию, и в ближайшее время даст свой ответ. При этом о его уходе с поста министра речи не идет.
Комментарий: нет  В министерстве экономического развития Челябинской области пока не комментируют эту информацию. Однако неофициально источники «ФедералПресс» в правительстве региона подтверждают, что вариант назначения на должность руководителя дирекции по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС Смольникова вполне возможен, и новости по этому поводу появятся уже скоро.
Фото: сайт губернатора Челябинской области.
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