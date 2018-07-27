УФСБ: обезврежен и осужден вербовщик ИГИЛ*, действовавший на территории Краснодарского края

Есть конкретный прецедент. Агасалимов склонил жителя г. Туапсе к участию в деятельности, ИГИЛ*. В ходе личного общения он демонстрировал на своем телефоне различные видеоролики и изображения, содержащие убеждения, предложения, призывы к религиозным чувствам, чувствам помощи и взаимовыручки и т.д.

В итоге вербовщик был задержан.

— В результате следственных действий обвиняемый дал признательные показания, раскаялся в содеянном и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства. — Сообщает УФСБ России по Краснодарскому краю.

Вердикт к отношении обвиняемого по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ вынес Северо-Кавказский окружной военный суд. Агасалимова приговорили к лишению свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима

*ИГИЛ, «Исламское государство», террористическая организация, запрещенная на территории РФ.