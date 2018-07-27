УФСБ: обезврежен и осужден вербовщик ИГИЛ*, действовавший на территории Краснодарского края 

Краснодар. 27 июля — Новая Кубань. Деятельность Агасалимова Тагира Гасанбеговича пресечена благодаря спецоперации, грамотно проведенной сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Он является гражданином РФ, но при этом занимался пропагандой деятельности запрещенной на территории страны террористической организации «Исламское государство»*, а также осуществлял непосредственную вербовку лиц в её ряды.
Есть конкретный прецедент. Агасалимов склонил жителя г. Туапсе к участию в деятельности, ИГИЛ*. В ходе личного общения он демонстрировал на своем телефоне различные видеоролики и изображения, содержащие убеждения, предложения, призывы к религиозным чувствам, чувствам помощи и взаимовыручки и т.д.
В итоге вербовщик был задержан.
— В результате следственных действий обвиняемый дал признательные показания, раскаялся в содеянном и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства. — Сообщает УФСБ России по Краснодарскому краю.
Вердикт к отношении обвиняемого по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ вынес Северо-Кавказский окружной военный суд. Агасалимова приговорили к лишению свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима.
*ИГИЛ, «Исламское государство», террористическая организация, запрещенная на территории РФ.