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Ответ облдумы о результатах голосования за пенсионную реформу пришел в «Свободные новости» через 16 дней
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Ответ облдумы о результатах голосования за пенсионную реформу пришел в «Свободные новости» через 16 дней 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 27 июля, редакция ИА «Свободные новости» получила ответ на запрос, направленный в областную думу 11 июля. Главный редактор Елена Иванова просила спикера Ивана Кузьмина предоставить поименный список депутатов, присутствовавших на заседании в тот день и результат их голосования по вопросу о пенсионной реформе.
В течение указанных в законе семи дней с момента запроса редакция не получила ответ от Ивана Кузьмина. Однако в адрес редакции по электронной почте поступило сообщение, в котором сотрудники информационно-аналитического отдела областной думы требовали опровергнуть информацию, что голосования проходило в анонимно. В пресс-службе думы заявили, что ответ на запрос редакции, сделанный по электронной почте, направили по «Почте России». На просьбу продублировать документ в электронном виде в облдуме не отреагировали. Полученное сегодня письмо датировано 17 июля. Таким образом расстояние в три квартала — с улицы Радищева, где находится здание областной думы, до улицы Киселева, где расположена редакция, — письмо преодолело за 10 дней.
В письме Иван Кузьмин указывает, что за правительственный законопроект проголосовали 28 депутатов, против были 7 депутатов, никто из членов регионального заксобрания не воздержался по этому вопросу. При этом поименный список к ответу на запрос не приложен. Поименно указываются лишь восемь депутатов, которые пропустили заседание по уважительной причине — из-за отпуска, командировки или болезни.
Отметим, что 19 июля областная дума всё же опубликовала поименный список депутатов, участвовавших в заседании по вопросу пенсионной реформы. В тексте пресс-релиза указывалось, что электронная система не учла голоса двух депутатов фракции «Единая Россия» — Анастасии Ребровой и Александра Романова «в связи преждевременным голосованием».
Ранее зампред облдумы Ольга Алимовауточнила«Свободным новостям», что Реброва и Романов подали заявления с просьбой учесть их голоса за законопроект.
По результатам работы электронной системы Саратовской областной думы пенсионную реформуодобрили 62,2% региональных депутатов.
Госдума, которая приняла законопроект о повышении пенсионного возраста 19 июля, опубликовала поименный список голосовавших депутатов в тот же день.
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