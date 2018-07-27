Ответ облдумы о результатах голосования за пенсионную реформу пришел в «Свободные новости» через 16 дней

В течение указанных в законе семи дней с момента запроса редакция не получила ответ от Ивана Кузьмина. Однако в адрес редакции по электронной почте поступило сообщение, в котором сотрудники информационно-аналитического отдела областной думы требовали опровергнуть информацию, что голосования проходило в анонимно. В пресс-службе думы заявили, что ответ на запрос редакции, сделанный по электронной почте, направили по « Почте России ». На просьбу продублировать документ в электронном виде в облдуме не отреагировали. Полученное сегодня письмо датировано 17 июля. Таким образом расстояние в три квартала — с улицы Радищева, где находится здание областной думы, до улицы Киселева, где расположена редакция, — письмо преодолело за 10 дней.

В письме Иван Кузьмин указывает, что за правительственный законопроект проголосовали 28 депутатов, против были 7 депутатов, никто из членов регионального заксобрания не воздержался по этому вопросу. При этом поименный список к ответу на запрос не приложен. Поименно указываются лишь восемь депутатов, которые пропустили заседание по уважительной причине — из-за отпуска, командировки или болезни.

Отметим, что 19 июля областная дума всё же опубликовала поименный список депутатов, участвовавших в заседании по вопросу пенсионной реформы. В тексте пресс-релиза указывалось, что электронная система не учла голоса двух депутатов фракции «Единая Россия» — Анастасии Ребровой и Александра Романова «в связи преждевременным голосованием».

Ранее зампред облдумы Ольга Алимовауточнила«Свободным новостям», что Реброва и Романов подали заявления с просьбой учесть их голоса за законопроект.

По результатам работы электронной системы Саратовской областной думы пенсионную реформуодобрили 62,2% региональных депутатов.

Госдума, которая приняла законопроект о повышении пенсионного возраста 19 июля, опубликовала поименный список голосовавших депутатов в тот же день.