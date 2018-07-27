Взлетной полосе нового аэропорта Саратова может понадобиться полная замена 

Из-за недостатка информации о дефектах взлетно-посадочной полосы в строящемся аэропорту «Гагарин» в Саратове поползли неприятные слухи. Во время визита главы Росавиации Александра Нерадько в июне говорилось, что трещина на полосе тянется на 600 метров, этот участок сооружения придется переделать. Теперь же поговаривают о том, что замена может потребоваться всей ВПП. Этот слух пересказывает местный блогер Денис Жабкин.
Комментарий: пока не подтверждается
Росавиация заявляет, что эта информация не соответствует действительности. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью ГТРК «Саратов» сказал, что для выяснения причин возникновения дефекта в Саратов был направлена комиссия, которая изучит, в том числе, и состояние остальной части полосы: «Разбираться нужно очень скрупулезно, потому что речь идет о качестве взлетной полосы, качестве работ, которые проведены, поэтому давайте дождемся выводов комиссии и экспертов… В случае, если худшие выводы подтвердятся, конечно, нас может это отодвинуть от заветной мечты сдачи аэропорта».
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