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В Турции ростовчанин убил украинца из-за футбольного матча?
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Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети

В Турции ростовчанин убил украинца из-за футбольного матча? 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как писали украинские СМИ, во время просмотра матча между сборными России и Хорватии у украинца Андрея Совы возник конфликт с 30-летним жителем Ростовской области Андреем Похвальным.
В какой-то момент мужчина толкнул пьяного украинца, после чего тот упал, встал, упал вновь и ударился о кафель и умер. Андрей Сова в бессознательном состоянии был доставлен в больницу. Охрана отеля задержала Похвального сразу после инцидента. В отделении он заплатил залог более чем в тысячу долларов. Позже он был помещен в СИЗО турецкого курорта Аланья.
Комментарий: ростовчанин никогда не был в Турции
Андрей Похвальный собирается подать в суд на издания, обвинившие его в убийстве. По словам жителя Ростовской области, он испытал настоящий шок, когда увидел новость о том, что якобы избил до смерти в отеле в Алании украинского туриста. Новости об убийстве были проиллюстрированы фотографиями дончанина, взятыми с личной страницы в социальных сетях.
Похвальный отметил, что у него нет загранпаспорта, он никогда не ездил в Турцию и вообще за границу. Мужчина был очень удивлен, когда друзья прислали ему ссылки на новости, судя по которым, он находился в турецком СИЗО.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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