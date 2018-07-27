В Турции ростовчанин убил украинца из-за футбольного матча?

Как писали украинские СМИ, во время просмотра матча между сборными России и Хорватии у украинца Андрея Совы возник конфликт с 30-летним жителем Ростовской области Андреем Похвальным.

В какой-то момент мужчина толкнул пьяного украинца, после чего тот упал, встал, упал вновь и ударился о кафель и умер. Андрей Сова в бессознательном состоянии был доставлен в больницу. Охрана отеля задержала Похвального сразу после инцидента. В отделении он заплатил залог более чем в тысячу долларов. Позже он был помещен в СИЗО турецкого курорта Аланья.

Комментарий: ростовчанин никогда не был в Турции

Андрей Похвальный собирается подать в суд на издания, обвинившие его в убийстве. По словам жителя Ростовской области, он испытал настоящий шок, когда увидел новость о том, что якобы избил до смерти в отеле в Алании украинского туриста. Новости об убийстве были проиллюстрированы фотографиями дончанина, взятыми с личной страницы в социальных сетях.

Похвальный отметил, что у него нет загранпаспорта, он никогда не ездил в Турцию и вообще за границу. Мужчина был очень удивлен, когда друзья прислали ему ссылки на новости, судя по которым, он находился в турецком СИЗО.