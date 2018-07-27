Мэр Москвы назначил Владимира Степанова Первым заместителем префекта САО города Москвы 

Столичный градоначальник произвел кадровое назначение в префектуре Северного административного округа Москвы.
Распоряжением Сергея Собянина назначен новый заместитель префекта Северного округа. С Владимиром Степановым уже заключен контракт. Сообщение об этом размещено на официальном сайте правительства и мэра Москвы mos.ru.
«Принять Владимира Степанова на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность первого заместителя префекта Северного административного округа города Москвы», — отмечается в распоряжении главы города.
Также в документе указано, что новый заместитель префекта Северного округа назначен на должность с заключением служебного контракта сроком на пять лет.
Владимир Викторович Степанов родился 16 мая 1959 года в городе Москва. В 1983 году окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск по специальности «командная тактическая инженерных войск».
В 1993 году окончил Военно-инженерную академию им. В. В. Куйбышева с отличием по специальности «командно-штабная оперативно-тактическая гражданской обороны».
Имеет ученую степень кандидата экономических наук, воинское звание — генерал-полковник запаса.
Классный чин — действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
Подробнее с биографией Степанова можно ознакомиться на нашем сайте: http://sao.mos.ru/about/staff/vakansiya2323/.