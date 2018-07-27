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Соцсети насмешила украинская реклама с Ди Каприо-трактористом
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Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети

Соцсети насмешила украинская реклама с Ди Каприо-трактористом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо стал «лицом» аграрного лицея Черниговской области. Лауреат премии «Оскар» облачен в синий комбинезон и призывает украинцев получать техническое образование.
Фото курьезной рекламы появилось в Twitter пользователя под ником Житомирянин:
Украинцы посмеялись над рекламой лицея, где готовят сварщиков, трактористов и слесарей:
«Вот это ход. Все, подаю документы только туда», — написал Ростислав Подольский.
«А в конце обучения вместо диплома выдают Оскар?», — пошутил Виталий Носок.
Некоторые пользователи соцсетей стали гадать, оштрафуют ли учебное заведение за незаконное использование лица Ди Каприо в рекламе.
Ранее на странице фонда Леонардо Ди Каприо в Instagram был опубликован пост, посвященный селу Оймякон в Якутии.
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