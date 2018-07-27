Соцсети насмешила украинская реклама с Ди Каприо-трактористом

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо стал «лицом» аграрного лицея Черниговской области. Лауреат премии «Оскар» облачен в синий комбинезон и призывает украинцев получать техническое образование.

Фото курьезной рекламы появилось в Twitter пользователя под ником Житомирянин:

Украинцы посмеялись над рекламой лицея, где готовят сварщиков, трактористов и слесарей:

«Вот это ход. Все, подаю документы только туда», — написал Ростислав Подольский.

«А в конце обучения вместо диплома выдают Оскар?», — пошутил Виталий Носок.

Некоторые пользователи соцсетей стали гадать, оштрафуют ли учебное заведение за незаконное использование лица Ди Каприо в рекламе.