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В Гонконге признали непристойным новый роман Мураками
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В Гонконге признали непристойным новый роман Мураками 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Новый роман японского писателя Харуки Мураками гонконгские цензоры признали «непристойным», сообщает Japan Today.
Сейчас книгу «Убийство командора» в Гонконге хотят продавать в полиэтиленовой упаковке с предупреждающими знаками и запретить продажу издания несовершеннолетним.
Онлайн-петицию против этого решения Гонконгского суда по делам непристойных публикаций подписали уже более 2 тыс. гонконгцев. Авторы считают такой шаг «позором для гонконгского народа» и уверены, что он повлияет на статус Гонконга как культурного города в мире.
Сам писатель пока никак не прокомментировал случившееся.
Ранее роман Харуки Мураками «1Q84» вошел в список претендентов на альтернативного литературного «Нобеля».
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