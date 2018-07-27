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Челябинские троллейбусы изменят маршруты в выходные
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Челябинские троллейбусы изменят маршруты в выходные 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Маршруты троллейбусов № 12 и № 14 изменят маршруты в выходные из-за ремонта теплотрассы, сообщили «АиФ-Челябинск» в ООО «ЧелябГЭТ».
Маршрут № 12 от улицы Молдавской до АМЗ следует без изменений, с АМЗ на Северо-запад низменным маршрутом:
АМЗ — Свердловский проспект — ДС «Юность» — Алое поле — ул. Энгельса — ул. Труда — ул. Бр. Кашириных — ул. Молодогвардейцев — ул. Молдавская
Маршрут № 14 от ЧМК до ПКиО без изменений, в обратном направлении:
ПКиО — ул. Коммуны — Свердловский проспект — ЧМК  Маршрут троллейбуса № 15 «ЧМК — ул. Молдавская» отменяется.
Для удобства жителей металлургического района вводится временный маршрут — «ЧМК — Першино». Ограничения будут действовать с 6:00 28 июля до 22:00 29 июля.
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