Челябинские троллейбусы изменят маршруты в выходные

Маршруты троллейбусов № 12 и № 14 изменят маршруты в выходные из-за ремонта теплотрассы, сообщили «АиФ-Челябинск» в ООО «ЧелябГЭТ».

Маршрут № 12 от улицы Молдавской до АМЗ следует без изменений, с АМЗ на Северо-запад низменным маршрутом:

АМЗ — Свердловский проспект — ДС «Юность» — Алое поле — ул. Энгельса — ул. Труда — ул. Бр. Кашириных — ул. Молодогвардейцев — ул. Молдавская

Маршрут № 14 от ЧМК до ПКиО без изменений, в обратном направлении:

ПКиО — ул. Коммуны — Свердловский проспект — ЧМК Маршрут троллейбуса № 15 «ЧМК — ул. Молдавская» отменяется.

Для удобства жителей металлургического района вводится временный маршрут — «ЧМК — Першино». Ограничения будут действовать с 6:00 28 июля до 22:00 29 июля.