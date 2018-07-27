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Московские роддома сделают более открытыми для отцов
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Московские роддома сделают более открытыми для отцов 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Сергей Собянин порадовал будущих мам и пап отличной новостью.
Кандидат в столичные мэры Сергей Собянин пообещал сделать роддома Москвы гораздо более открытыми для посещения новоиспеченными отцами и прочими родственниками. Об этом политика давно уже просят общественные активисты.
По словам директора некоммерческой организации «Выбор родителей» Татьяны Буцкой, на следующей неделе в одном из роддомов столицы России начнется эксперимент, в ходе которого молодые отцы смогут навестить своих жен и новорожденных малышей, которые находятся в некоммерческих отделениях. Предполагается, что встречи будут проходить в уютных холлах.
Если беременность — это не болезнь, то и родильный дом не должен быть закрытым учреждением, он должен быть домом,
— комментирует Татьяна Буцкая, которая давно уже выступает за более открытые роддома в России.
Татьяна Буцкая и Сергей Собянин Instagram @tanya.butskaya
Сергей Собянин с идеей согласен: «У нас самые жесткие санитарные требования к роддомам, но мне кажется, что они слегка устарели… Мы все помним, как стояли у роддомов и общались с женами через форточки. Конечно, это уже прошлый век, и надо действительно роддома делать открытыми и доступными».
Также политик отметил, что в этой сфере еще немало предстоит сделать:
Необходимо всю цепочку от планирования материнства до родов выстроить так, чтобы все было комфортно и понятно для мам, чтобы все работало без сбоя.
— цитирует Сергея Собянина «Вечерняя Москва».
Фото: Instagram, архив редакции
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