Московские роддома сделают более открытыми для отцов

Сергей Собянин порадовал будущих мам и пап отличной новостью.

Кандидат в столичные мэры Сергей Собянин пообещал сделать роддома Москвы гораздо более открытыми для посещения новоиспеченными отцами и прочими родственниками. Об этом политика давно уже просят общественные активисты.

По словам директора некоммерческой организации «Выбор родителей» Татьяны Буцкой, на следующей неделе в одном из роддомов столицы России начнется эксперимент, в ходе которого молодые отцы смогут навестить своих жен и новорожденных малышей, которые находятся в некоммерческих отделениях. Предполагается, что встречи будут проходить в уютных холлах.

Если беременность — это не болезнь, то и родильный дом не должен быть закрытым учреждением, он должен быть домом,

— комментирует Татьяна Буцкая, которая давно уже выступает за более открытые роддома в России

Татьяна Буцкая и Сергей Собянин Instagram @tanya.butskaya

Сергей Собянин с идеей согласен: «У нас самые жесткие санитарные требования к роддомам, но мне кажется, что они слегка устарели… Мы все помним, как стояли у роддомов и общались с женами через форточки. Конечно, это уже прошлый век, и надо действительно роддома делать открытыми и доступными».

Также политик отметил, что в этой сфере еще немало предстоит сделать:

Необходимо всю цепочку от планирования материнства до родов выстроить так, чтобы все было комфортно и понятно для мам, чтобы все работало без сбоя.

— цитирует Сергея Собянина «Вечерняя Москва».

Фото: Instagram, архив редакции

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