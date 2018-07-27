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Эйфелева башня на костях, или Что скрывают под землей мировые достопримечательности
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Эйфелева башня на костях, или Что скрывают под землей мировые достопримечательности 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Миллионы туристов ежегодно стремятся посетить признанные мировые достопримечательности. Однако большинство не интересуется полной их историей, стремясь увидеть разрекламированные места. Старые европейские города имеют много особенностей, а некоторые хранят свои тайны под землей. Чтобы посмотреть на известные достопримечательности с неожиданного ракурса, эксперты предлагают спуститься под землю.
Париж
Парижские катакомбы были сооружены в период XVIII-XIX века, чтобы облегчить работу переполненных в то время кладбищ. Склепы разместились на площади в 11 кв. км, а их протяженность оценивается в 1,5 км. Именно на этой территории стоит известная Эйфелева башня, когда землей хранятся останки 6 миллионов человек. Лондон
Известная часовая башня Вестминстерского дворца, Биг-Бен, размещена над закрытой станцией метро под названием «Олдвич». Последняя введена в эксплуатацию в 1907 году, но в период Второй мировой войны выступала бомбоубежищем. Тогда же станция использовалась как сейф для экспонатов Британского музея. По вине затратного обслуживания закрыта «Олдвич» в 1994, а в современности ее используют в качестве тренировочной базы для полиции и пожарных, а еще туда изредка организовывают экскурсии. Неаполь
Под городом пролегает заброшенный тоннель Бурбонов, который возвел король Фердинанд II в 1853 году, чтобы иметь потайной выход из замка на случай возможного восстания против его власти. Правитель скончался еще до завершения работ, а в последующие годы тоннель использовался как складское помещение. Во времена Второй мировой здесь размещалось бомбоубежище и госпиталь, а затем он был забыт вплоть до 2000-х годов. Гуадикс
На юге Испании размещается весьма необычный населенный-пункт, где люди проживают в пещерах. Данная цепь пещер насчитывает около двух тысяч жилищ, поэтому является самой масштабной в Европе. Из-за стиля жизни местных граждан называют троглодитами, что в переводе с греческого означает «живущий в пещере». Краков
Около красочного населенного пункта расположилась подземная соляная шахта Величке. Подземные тоннели и галереи тянутся на 200 км и являются популярной достопримечательностью Польши. Лондон
Знаменитый лондонский отель St. Pancras Renaissance London Hotel располагается в части здания железнодорожного вокзала Сент-Панкрас. Под землей разместился почтовый метрополитен, который функционировал с 1927 по 2003 год. Эта ветка закрыта из-за чрезмерно дорогого обслуживания, поскольку за день город тратил на него около £1 млн Теперь там работает музей, а посетители имеют возможность прокатиться на раритетных почтовых поездах.]]>
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