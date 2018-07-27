Эйфелева башня на костях, или Что скрывают под землей мировые достопримечательности 

Миллионы туристов ежегодно стремятся посетить признанные мировые достопримечательности. Однако большинство не интересуется полной их историей, стремясь увидеть разрекламированные места. Старые европейские города имеют много особенностей, а некоторые хранят свои тайны под землей. Чтобы посмотреть на известные достопримечательности с неожиданного ракурса, эксперты предлагают спуститься под землю.
Париж
Парижские катакомбы были сооружены в период XVIII-XIX века, чтобы облегчить работу переполненных в то время кладбищ. Склепы разместились на площади в 11 кв. км, а их протяженность оценивается в 1,5 км. Именно на этой территории стоит известная Эйфелева башня, когда землей хранятся останки 6 миллионов человек. Лондон
Известная часовая башня Вестминстерского дворца, Биг-Бен, размещена над закрытой станцией метро под названием «Олдвич». Последняя введена в эксплуатацию в 1907 году, но в период Второй мировой войны выступала бомбоубежищем. Тогда же станция использовалась как сейф для экспонатов Британского музея. По вине затратного обслуживания закрыта «Олдвич» в 1994, а в современности ее используют в качестве тренировочной базы для полиции и пожарных, а еще туда изредка организовывают экскурсии. Неаполь
Под городом пролегает заброшенный тоннель Бурбонов, который возвел король Фердинанд II в 1853 году, чтобы иметь потайной выход из замка на случай возможного восстания против его власти. Правитель скончался еще до завершения работ, а в последующие годы тоннель использовался как складское помещение. Во времена Второй мировой здесь размещалось бомбоубежище и госпиталь, а затем он был забыт вплоть до 2000-х годов. Гуадикс
На юге Испании размещается весьма необычный населенный-пункт, где люди проживают в пещерах. Данная цепь пещер насчитывает около двух тысяч жилищ, поэтому является самой масштабной в Европе. Из-за стиля жизни местных граждан называют троглодитами, что в переводе с греческого означает «живущий в пещере». Краков
Около красочного населенного пункта расположилась подземная соляная шахта Величке. Подземные тоннели и галереи тянутся на 200 км и являются популярной достопримечательностью Польши. Лондон
Знаменитый лондонский отель St. Pancras Renaissance London Hotel располагается в части здания железнодорожного вокзала Сент-Панкрас. Под землей разместился почтовый метрополитен, который функционировал с 1927 по 2003 год. Эта ветка закрыта из-за чрезмерно дорогого обслуживания, поскольку за день город тратил на него около £1 млн Теперь там работает музей, а посетители имеют возможность прокатиться на раритетных почтовых поездах.]]>