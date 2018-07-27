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В Саратове на месте автостоянки хотели возвести 26-этажный дом
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В Саратове на месте автостоянки хотели возвести 26-этажный дом 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
С 2004 года в аренде у компании «МОТОР» находится земельный участок в Саратове на пересечении улиц Большая Горная и Чернышевского. Как сообщает Генеральная прокуратура Российской Федерации, администрация города предоставила его для размещения на том месте автостоянки. Однако, в 2016 году общество заключило с арендодателем соглашение об изменении вида использования земельного участка для размещения многоэтажной жилой застройки. В последствии земельный участок был предоставлен строительной фирме. Вместо автостоянки планировалось возвести 26-этажный многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями.
Сделка была заключена, минуя процедуру представления земли под жилищное строительство. В соответствии с установленным законом правилам оборота земель произвольное изменение вида участка в этом случае запрещено. Бюджет города недополучил доходы от данных сделок, что противоречит интересам муниципального образования.
Сотрудники прокуратуры Саратовской области обратились в Арбитражный суд и потребовали признать недействительным вышеуказанное соглашение. Судья согласился с позицией прокурора и постановил вернуть земельному участку изначально установленный разрешенный вид его использования.
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