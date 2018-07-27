Продолжается прием заявок для участия в конкурсе «Лучший работодатель города Москвы-2018»

Конкурс проводится в рамках Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в целях вовлечения городских организаций в реализацию программ, направленных на содействие занятости населения, в том числе на организацию временных рабочих мест для учащейся молодежи; содействия развитию цивилизованных трудовых отношений, повышению социальной ответственности бизнеса; поощрения работодателей, вносящих наибольший вклад в развитие столичного рынка труда. Конкурс проводится по двум группам номинаций: «Федеральные номинации» и «Московские номинации».

Уполномоченным органом по организации подготовки и проведению Конкурса является Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы . В 2018 году проведение торжественной церемонии награждения участников Конкурса по двум группам номинаций запланировано до 1 ноября 2018 года.

Заявки на участие в Конкурсе принимаются в 53 отделах трудоустройства Государственного казенного учреждения города Москвы Центра занятости населения города Москвы в срок:

по группе «Московские номинации» — до 4 августа 2018 года;

по группе «Федеральные номинации» — до 18 августа 2018 года.

Информация об адресах отделов трудоустройства размещена в подразделе «Подведомственные организации» раздела «Департамент» на официальном портале Департамента www.dszn.ru С подробными условиями участия в Конкурсе можно ознакомиться на официальном портале Департамента в разделе «Труд и занятость». Дополнительная информация по телефону: (495) 621-16-47.

Подведомственными Комитету ветеринарии города Москвы ГБУ «Мосветобъединение» и ГБУ «Мосветстанция» направлены заявки на участие в Конкурсе в номинации «За повышение профессионального уровня сотрудников в организациях города».