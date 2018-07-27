Энн Хэтэуэй высказалась об убитой американке

Звезда Голливуда опубликовала очень эмоциональный пост после сообщения об убийстве 18-летней афроамериканки.

Ниа Уилсон и ее 26-летняя сестра Латифа совершали пересадку на соседний поезд на транзитной станции в Окленде, штат Калифорния, когда незнакомец внезапно подошел к ним и напал. Ниа погибла на месте от полученных ножевых ранений. 27-летний Джон Ли Коуэлл был задержан по подозрению в убийстве на следующий день.

Смерть молодой афроамериканки вызвала волну негодования. Известно, что преступник атаковал девушек без причины. Полицейские смогли найти виновника происшествия по горячим следам. Представители власти испытывали давление общественности в ходе расследования, поскольку многие убеждены, что в случае убийства темнокожих граждан полиция действует гораздо медленнее.

В своем послании Энн призвала белое население позабыть о якобы привилегированном положении и взять на себя ответственность за отсутствие каких-либо мер. 35-летняя звезда поделилась снимком убитой Нии и написала: «Убийство Нии Уилсон шокирует, но об этом нельзя молчать. Погибшая девушка — не популярный хэштег, это человек, которого хладнокровно убил белый мужчина. Белокожее население, включая меня и вас, должно признать костным мозгом наших привилегированных костей, что все темнокожее население Америки ежедневно испытывает страх за свою жизнь на протяжении многих поколений. Этот ужас незнаком белым».