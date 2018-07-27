Махачкала лучший город России? 

Стартовало интернет-голосование «Город России» — национальный выбор за звание самого привлекательного и узнаваемого российского города.
Принять участие в конкурсе может каждый, достаточно из всего разнообразия крупных российских городов выбрать неповторимый, с богатым историческим и культурным наследием, достойный стать национальным символом года.
Проголосовать за любимый город можно по следующему адресу http://город-россии.рф/mahachkala Голосование с одного ip-адреса не более одного раза в день.
Лидирующую строчку занимает столица РСО-Алании с результатом 264 905 голосов. Махачкала разместилась на 76 позиции, за столицу Дагестана отдали голоса 617 раз.
В прошедшем году звания «Город России» удостоилась Пенза, второе место занял Владикавказ. Махачкала заняла 54 место (6 тысяч голосов).
Итоги голосования будут известны 30 декабря.
Амина Магомаева