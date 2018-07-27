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«М. Видео» и «Эльдорадо» запустили сеть пунктов самовывоза
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«М. Видео» и «Эльдорадо» запустили сеть пунктов самовывоза 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Группа «М. Видео-Эльдорадо» (крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники "М. Видео" и «Эльдорадо», входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева) запускает пилотный проект по выдаче интернет-заказов через пункты самовывоза, сообщили РИА Новости в пресс-службе «М. Видео-Эльдорадо».
"М. Видео-Эльдорадо" пилотирует выдачу интернет-заказов через пункты самовывоза, расположенные вне собственных магазинов сетей. Теперь интернет-заказ можно не только получить с курьером или в одном из розничных магазинов, но и забрать в партнерских пунктах выдачи заказов и постаматах", — сказали в компании.
Так, «М. Видео» запустила пилотный проект совместно с логистическим сервисом PickPoint в Москве, городах Московской области и Санкт-Петербурге. «Сеть пунктов самовывоза насчитывает 33 точки в 17 городах. До конца года компания планирует еще расширить сеть. Аналогичный пилот запускается и в сети „Эльдорадо“ в Москве в пределах Садового кольца», — добавили в ритейлере.
В пунктах самовывоза и постаматах можно забрать почти любой товар из ассортимента «М. Видео», который не превышает габаритов стандартной микроволновой печи, весит до 15 килограмм и стоит менее 50 тысяч рублей. В постаматах ограничений по сумме заказа нет. Группа отмечает, что чаще всего пункты самовывоза используются для получения цифровой электроники (включая смартфоны, планшеты, наушники), аксессуаров и мелкой бытовой техники.
Директор по управлению поставками, дистрибьюцией и логистикой «М. Видео-Эльдорадо» Ирина Дементьева, слова которой привели в компании, отметила, что пункты самовывоза — решение, которое при сравнительно невысоких затратах позволит ритейлеру стать ближе к клиентам.
"Порядка 70% интернет-заказов наши покупатели предпочитают получать самостоятельно в магазинах «М. Видео» и «Эльдорадо». В год это больше двух миллионов заказов", — отметила Дементьева. Интернет-продажи группы в первом полугодии 2018 года увеличились на 39,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 32,306 миллиарда рублей, общие продажи — на 16%, до 175,304 миллиарда рублей с НДС.
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