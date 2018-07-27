Топилин: средняя продолжительность жизни россиян за десятилетие выросла на восемь лет

ПСКОВ , 27 июля. / ТАСС /. Средняя продолжительность жизни россиян за последнее десятилетие увеличилась на восемь лет: по этому показателю Россия находится в числе лидеров. Об этом сообщил в пятницу министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в ходе совещания в администрации Псковской области, посвященному внедрению на территории региона системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

"Если мы посмотрим на ту динамику по продолжительности жизни, которая у нас в стране складывалась последние десять лет, после того, как мы начали реализовывать различные проекты в сфере демографии и здравоохранения, продолжительность жизни очень сильно выросла. И за 10-12 последних лет она выросла практически на восемь лет. Если вы посмотрите динамику других стран, вы увидите, что таких прорывов, как правило, ни у кого не было. Мы должны выйти в 2030 году на продолжительность жизни 80 лет, то есть мы должны фактически в течение 12 лет, даже чуть меньше, осуществить достаточно серьезный прорыв", — сказал Топилин.

Он добавил, что пожилые люди должны быть «гораздо более комфортно интегрированы в общество».

"Пожилых людей будет становиться все больше, с учетом того, что они будут жить дольше, нам придется перестраивать все свои институты. Это касается не только технологий, связанных с социальной защитой, это касается всего устройства нашего общества и городской среды, и системы здравоохранения, и взаимоотношений между поколениями, пожилыми и молодыми людьми. Мы исходим из того, что система должна достаточно серьезным образом поменяться, мы должны научиться выявлять потребности людей старших возрастов, должны научиться определять ту поддержку, которое должно оказывать общество нашим пожилым гражданам", — резюмировал министр.