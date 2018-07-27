Дело об испорченном отдыхе. Перед судом предстанет злоумышленник, который сдавал туристам несуществующее жилье

Житель Ростовской области размещал в интернете объявления о сдаче жилья в Великом Устюге на время новогодних праздников. С туристов, желающих отдохнуть на родине Деда Мороза, он брал предоплату и исчезал. Поиск и задержание жителя Ростовской области провели вологодские полицейские.

Обращения от приезжих туристов стали поступать в отделения полиции Великого Устюга впервые дни 2018 года. Все истории были похожи одна на другую: пострадавшие находили в интернете объявление о сдаче жилья в Великом Устюге на рождественских каникулах, связывались с автором, вносили предоплату. О том, что их обманули, туристы понимали, только приехав в Великий Устюг: на вокзале их никто не встречал, телефон хозяина не отвечал. А указанный адрес, либо не существовал вовсе, либо там находилось совсем другое здание.

Полицейские выявили 17 фактов такого обмана. Сумма ущерба в каждом случае составляла примерно 5 тысяч рублей — именно такую предоплату требовал автор объявлений. Мужчина рассчитывал, что приехав в другой город, он запутает полицейских. Однако сотрудники отдела по борьбе с дистанционными мошенничествами очень быстро вышли на подозреваемого.

«Злоумышленник снимал жилье в Вологде и для расчета с хозяевами использовал карту, на которую ему и переводили деньги потерпевшие. Мы установили личность подозреваемого, поехали в Ростовскую область, где его и задержали. Изъяли телефоны и карты», — рассказал оперативный сотрудник отдела по борьбе с дистанционным мошенничеством УМВД России по Вологодской области.

Расследование уголовного дела завершилось передачей материалов в Прокуратуру . Государственный обвинитель решение поддержал. Теперь судьбу ростовчанина решает суд Великого Устюга.

Эта история выглядит особенно актуальной в летний сезон. Многие вологжане, отправляясь на отдых, в надежде сэкономить, также пытаются искать жилье через интернет. Чтобы отпуск не оказался испорченным полицейские рекомендуют простые правила: на сайте объявлений проверить дату создания профиля: опасность вызывают аккаунты, созданные недавно. Заглянуть в историю: есть ли другие объявление по данному профилю.

Однако ни одно из этих действий не гарантирует безопасность. Так что опытные туристы советуют: если вы не хотите покупать путевку, то лучше всего жилье искать, уже приехав на место.