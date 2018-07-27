Ещё
Дело об испорченном отдыхе. Перед судом предстанет злоумышленник, который сдавал туристам несуществующее жилье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети

Дело об испорченном отдыхе. Перед судом предстанет злоумышленник, который сдавал туристам несуществующее жилье 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Житель Ростовской области размещал в интернете объявления о сдаче жилья в Великом Устюге на время новогодних праздников. С туристов, желающих отдохнуть на родине Деда Мороза, он брал предоплату и исчезал. Поиск и задержание жителя Ростовской области провели вологодские полицейские.
Обращения от приезжих туристов стали поступать в отделения полиции Великого Устюга впервые дни 2018 года. Все истории были похожи одна на другую: пострадавшие находили в интернете объявление о сдаче жилья в Великом Устюге на рождественских каникулах, связывались с автором, вносили предоплату. О том, что их обманули, туристы понимали, только приехав в Великий Устюг: на вокзале их никто не встречал, телефон хозяина не отвечал. А указанный адрес, либо не существовал вовсе, либо там находилось совсем другое здание.
«Мы стали работать по этому направлению и выявили, что житель Ростовской области приехал в Вологду в ноябре 2017 года. Купил телефон, который относится к вологодским номерам. На сайте бесплатных объявлений злоумышленник размещал информацию о сдаче жилья в наем в городе Великий Устюг на новогодние праздники и просил внести предоплату», — рассказал начальник отдела по борьбе с дистанционным мошенничеством УМВД России по Вологодской области Сергей Киселев.
Полицейские выявили 17 фактов такого обмана. Сумма ущерба в каждом случае составляла примерно 5 тысяч рублей — именно такую предоплату требовал автор объявлений. Мужчина рассчитывал, что приехав в другой город, он запутает полицейских. Однако сотрудники отдела по борьбе с дистанционными мошенничествами очень быстро вышли на подозреваемого.
«Злоумышленник снимал жилье в Вологде и для расчета с хозяевами использовал карту, на которую ему и переводили деньги потерпевшие. Мы установили личность подозреваемого, поехали в Ростовскую область, где его и задержали. Изъяли телефоны и карты», — рассказал оперативный сотрудник отдела по борьбе с дистанционным мошенничеством УМВД России по Вологодской области.
Расследование уголовного дела завершилось передачей материалов в Прокуратуру. Государственный обвинитель решение поддержал. Теперь судьбу ростовчанина решает суд Великого Устюга.
Эта история выглядит особенно актуальной в летний сезон. Многие вологжане, отправляясь на отдых, в надежде сэкономить, также пытаются искать жилье через интернет. Чтобы отпуск не оказался испорченным полицейские рекомендуют простые правила: на сайте объявлений проверить дату создания профиля: опасность вызывают аккаунты, созданные недавно. Заглянуть в историю: есть ли другие объявление по данному профилю.
Однако ни одно из этих действий не гарантирует безопасность. Так что опытные туристы советуют: если вы не хотите покупать путевку, то лучше всего жилье искать, уже приехав на место.
Вологда.рф: последние новости
Системные администраторы принимают поздравления с профессиональным праздником Асфальтирование на участке нового обхода Вологды начнется на этой неделе Сотрудники органов следствия принимают поздравления
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта287
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара131
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий741
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной666
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать82
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение