В Мытищах готовится к сдаче дом для соцработников и многодетных семей

В подмосковных Мытищах готовится к сдаче жилой дом для работников социальной сферы и многодетных семей, а также завершается реконструкция спорткомплекса в микрорайоне Дружба, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В ходе выездного совещания глава городского округа Виктор Азаров проверил степень строительной готовности этих и других объектов.

«10 августа планируется вручить ключи от квартир будущим жильцам 17-этажного дома на улице Коминтерна. Новоселье справят работники культуры, образования, здравоохранения и многодетные семьи. Дом возводили специально для них, заложив в основу принципы жилищно-строительного кооператива. Сейчас ведутся работы по благоустройству прилегающей территории и созданию парковки, которая сможет вместить более 100 автомобилей», — отмечается в материале.

К сентябрю должна быть завершена реконструкция спорткомплекса на стадионе «Дружба». На первом этаже ФОКа расположены раздевалки для спортсменов, судейские комнаты, кафе, тренажерный зал. На втором — зал для борьбы площадью 170 квадратных метров, тренерская, две раздевалки, душевые и туалеты. Есть помещения для отдыха спортсменов, оборудованная спа-зона. Также есть комнаты гостиничного типа, что позволят проводить на базе ФОКа выездные сборы. Работы находятся на завершающем этапе.

«Реконструкция позволила сделать ФОК на стадионе «Дружба» универсальным спортивным сооружением. Главное, на мой взгляд, организовать занятия для детей и молодежи. Аналогичное сооружение у нас есть на стадионе «Строитель», но оно перегружено. Кого-то из желающих, к примеру, заниматься футболом сможем переориентировать эту базу», — отметил глава городского округа Мытищи Виктор Азаров.

В ходе выездного совещания глава также посетил здание военкомата и дал высокую оценку качеству проведенного там капитального ремонта.