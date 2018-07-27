Минэнерго в течение месяца рассмотрит схему теплоснабжения Улан-Удэ

На заседании комитета рассматривался ход выполнения февральского постановления Совфеда о господдержке социально-экономического развития Бурятии . Один из пунктов постановления касался теплоснабжения Улан-Удэ.

"Суммарная мощность всех источников генерации тепла в четырехсоттысячном городе Улан-Удэ покрывает в пиковом режиме лишь 85% от потребления. Поэтому при устойчивых температурах ниже минус 30 градусов Улан-Удэ начинает замерзать, а любой технологический сбой систем в этот период из-за отсутствия резервов неминуемо приводит к чрезвычайным ситуациям", — сообщил в ходе заседания комитета сенатор от Бурятии Вячеслав Наговицын

В конце января парламент Бурятии выносил на обсуждение в Совет Федерации вопрос о строительстве в Улан-Удэ на базе ТЭЦ-2 двух энергоблоков мощностью по 115 МВт. Предварительный объем инвестиций в проект оценивается в 33 миллиарда рублей. Как отмечали в энергокомпании ТГК-14 , которая работает на территории республики, привлечь необходимый объем средств без помощи государства и инвесторов вряд ли получится. В марте региональный Минстрой сообщал, что Бурятия просит правительство РФ выделить ей 1,6 миллиарда рублей на реконструкцию тепломагистралей в Улан-Удэ.

"Схема теплоснабжения (Улан-Удэ — ред.) находится на рассмотрении в министерстве энергетики. Я думаю, что ответ на это мы дадим в течение месяца. Мы ее получили буквально полторы недели назад, работаем с ней, смотрим… По итогам рассмотрения схемы теплоснабжения мы четко будем понимать, как в дальнейшем действуем по энерго— и теплоснабжению Улан-Удэ", — сообщил Кравченко.