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Минэнерго в течение месяца рассмотрит схему теплоснабжения Улан-Удэ
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Минэнерго в течение месяца рассмотрит схему теплоснабжения Улан-Удэ 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Минэнерго РФ в течение месяца рассмотрит схему теплоснабжения Улан-Удэ, сообщил замглавы министерства Вячеслав Кравченко на заседании комитета Совета Федерации по региональной политике.
На заседании комитета рассматривался ход выполнения февральского постановления Совфеда о господдержке социально-экономического развития Бурятии. Один из пунктов постановления касался теплоснабжения Улан-Удэ.
"Суммарная мощность всех источников генерации тепла в четырехсоттысячном городе Улан-Удэ покрывает в пиковом режиме лишь 85% от потребления. Поэтому при устойчивых температурах ниже минус 30 градусов Улан-Удэ начинает замерзать, а любой технологический сбой систем в этот период из-за отсутствия резервов неминуемо приводит к чрезвычайным ситуациям", — сообщил в ходе заседания комитета сенатор от Бурятии Вячеслав Наговицын.
В конце января парламент Бурятии выносил на обсуждение в Совет Федерации вопрос о строительстве в Улан-Удэ на базе ТЭЦ-2 двух энергоблоков мощностью по 115 МВт. Предварительный объем инвестиций в проект оценивается в 33 миллиарда рублей. Как отмечали в энергокомпании ТГК-14, которая работает на территории республики, привлечь необходимый объем средств без помощи государства и инвесторов вряд ли получится. В марте региональный Минстрой сообщал, что Бурятия просит правительство РФ выделить ей 1,6 миллиарда рублей на реконструкцию тепломагистралей в Улан-Удэ.
"Схема теплоснабжения (Улан-Удэ — ред.) находится на рассмотрении в министерстве энергетики. Я думаю, что ответ на это мы дадим в течение месяца. Мы ее получили буквально полторы недели назад, работаем с ней, смотрим… По итогам рассмотрения схемы теплоснабжения мы четко будем понимать, как в дальнейшем действуем по энерго— и теплоснабжению Улан-Удэ", — сообщил Кравченко.
Также, по его словам, ТГК-14 сможет принять участие в готовящейся программе модернизации электростанций в РФ, что даст возможность увеличить тепловые мощности в Улан-Удэ.
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