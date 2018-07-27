Появилось обновленное расписание переправы из Самары в Ширяево

Пассажиров будут перевозить на «Восходах»

«Самарское речное пассажирское предприятие» опубликовало новое расписание водных судов. Начиная с 1 августа паром будет доставлять пассажиров из Самары в село Ширяево по субботам и воскресеньям.

— В выходные водные суда будут следовать по маршруту Самара — поляна Фрунзе — Ширяево и в обратном направлении, — рассказали в «СРПП».

Подробное расписание движения парома:

В этом сезоне речную переправу на Волге обслуживают 14 судов. Они курсируют в Рождествено, Зольное, Винновку. Наготове у речников одно резервное судно, которое они готовы запускать при необходимости перевезти с правого берега большое количество пассажиров.

Переправа в Тольятти выполняется на теплоходе «Восход». Это скоростное судно на подводных крыльях. До Рождествено и Зольного курсируют «Омики» и «Москва».

Кроме того, в этом сезоне переправа через Волгу подорожала на 10 рублей. Стоимость проезда теперь колеблется от 80 до 140 рублей.