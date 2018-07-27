Госдума подвела итоги весенней сессии

27 июля состоялось заключительное пленарное заседание весенней сессии Государственной Думы , после чего депутаты уйдут в отпуск. Напоминаем о важнейших событиях, законодательных инициативах и общих итогах работы сессии.

Главные цифры

Весенняя сессия 2018 года стала самой долгой с 1999 года — за этот период состоялось 50 пленарных заседаний.

Всего с января 2018 года депутаты Государственной Думы рассмотрели 978 законопроектов. 709 законодательных инициатив были внесены в весеннюю сессию, из них депутатами — 368, в том числе 14 законопроектов внесли депутаты всех фракций ГД.

Для проработки многих инициатив привлекались эксперты, представители общественных организаций, бизнеса и профессионального сообщества. Всего было проведено 23 парламентских слушания. Для обсуждения законодательных инициатив в Государственной Думе проводились круглые столы и другие мероприятия с участием экспертов, что позволило принимать более качественные законы.

Большая часть рассмотренных депутатами в эту сессию законопроектов перешла от предыдущих созывов. Разбор так называемых законодательных завалов по поручению Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина стал одним из приоритетов работы депутатов всего седьмого созыва. Напомним, что всего «в наследство» перешло 2020 законопроектов. Как сообщил на последнем заседании весенней сессии Вячеслав Володин, из «законодательных завалов» осталось на рассмотрении 55 инициатив — это 2,7% от первоначального количества.

Только в ходе весенней сессии было рассмотрено 506 законопроектов из законодательных завалов. Из них принято 49 законов, в результате за сессию «завалы» сократились на 25,1%. Для того, чтобы справиться с этой задачей, были проведены дополнительные пленарные заседания — в общей сложности, в весеннюю сессию их было 13. Заседания в весеннюю сессию были продлены на 75 часов 56 минут.

Необходимо отметить, что среди рассмотренных законопроектов из «завалов» был один из наиболее заметных документов этой сессии — закон об изменении зачета времени содержания в СИЗО . Проект был внесен в Государственную Думу в июне 2008 года, рассмотрен в первом чтении только в 2015 году.

Всего депутаты за весеннюю сессию приняли 339 законов, из них 234 (то есть, 69%) были приняты единогласно.

Главные инициативы

МРОТ повышен до прожиточного минимума трудоспособного населения;«Дачная амнистия» продлена еще на два года;Усилен контроль в сфере долевого строительства;Расширен перечень редких заболеваний, лекарствами для лечения которых граждан обеспечивает Минздрав РФ;Изменены параметры расчета налога на имущество физлиц по кадастровой стоимости;Иностранным болельщикам разрешили вернуться в Россию без виз;Регистрировать автомобили можно будет без посещения ГИБДД;Изменен порядок зачета времени содержания в СИЗО.

Социальная сфера

Отмена госпошлины за восстановление утраченных в результате ЧС документов;Освобождение от НДФЛ выплат в связи с рождением детей;Повышение безопасности детского отдыха;Расширение прав инвалидов при поступлении в вузы;Дополнительные компенсации на оплату взносов на капремонт для пенсионеров;Расширение списка услуг МФЦ;Поддержка волонтерства.

Защита животных и окружающей среды

Обязательное восстановление вырубленных лесов;Защита краснокнижных животных;Запрет контактной притравки;Усиление контроля за выбросами загрязняющих веществ на предприятиях;Освобождение доходов от сдачи макулатуры от НДФЛ;Сбор валежника без специального разрешения.

Экономика

Внесены поправки в федеральный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;Пошлина за регистрацию юрлиц и ИП через интернет обнуляется;Приняты законы, призванные не допустить роста цен на бензин;Страховые организации будут финансово оздоравливать по аналогии с банками;Приняты законы о налоговом маневре в нефтегазовой отрасли; Пройдет вторая «амнистия капитала»;Сокращен срок камеральной проверки до двух месяцев;Принят закон о контрсанкциях в отношении иностранных государств.

Судебная система и право

Обязательная аудиозапись в судах по гражданским и уголовным делам в судах первой и апелляционной инстанций;Возможность составлять наследственные договора и совместные завещания супругов;Право самостоятельно выбирать дату регистрации брака;Усиление дисциплинарной ответственности судей;Ограничение доступа к порочащей честь и достоинство информации;Создание новой системы апелляционных и кассационных судов.

Безопасность и оборона

Усиление ответственности для чиновников за коррупционные правонарушения;Штрафы за выдачу ссылок на заблокированные сайты;Новая система службы в уголовно-исполнительной системе РФ;Расширение социальной поддержки сотрудников, членов их семей и ветеранов Росгвардии;Обеспечение жильем военнослужащих — преподавателей военных учебных центров;Совершенствование военной подготовки студентов высших учебных заведений.

Представительская деятельность

Парламентские слушания

Как уже упоминалось выше, в весеннюю сессию прошло 23 парламентских слушания. Наиболее резонансными стали темы, связанные с обсуждением цифровой экономики и основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Также прошло обсуждение господдержки малого и среднего предпринимательства, законодательного обеспечения перехода к новым формам финансирования жилищного строительства, новых инициатив в сфере туризма, регламентации написания и экспертизы школьных учебников, совершенствования законодательства в сфере киберспорта, госполитики в сфере защиты детства и многое другое.

Для проработки сложных инициатив, например, внесенного Правительством предложения об изменениях параметров пенсионной системы, использовалась также практика рассылки законопроекта в регионы. На обсуждение и предоставление отзыва в профильный комитет у регионов был месяц, после чего законопроект прошел первое чтение в Государственной Думе. Затем документ снова был отправлен в регионы, а срок предоставления поправок ко второму чтению был увеличен с одного месяца до двух.

Совет по законотворчеству

Активную работу в весеннюю сессию проводил Совет при Председателе ГД по законотворчеству. В рамках работы Совета, в частности, было принято решение о создании рабочей группы по созданию условий для диверсификации предприятий ОПК, а также детально проработан закон о контрсанкциях в отношении иностранных государств.

Работа с избирателями в регионах

В ходе весенней сессии была интенсифицирована работа депутатов с избирателями. Для того, чтобы парламентарии могли больше времени проводить в регионах, от которых они избраны, был изменен порядок работы депутатов — пленарные заседания стали проходить во вторник и в четверг. Парламентарии смогли уже в четверг вечером выезжать в свои регионы и проводить больше времени, работая на местах с избирателями.

Международная деятельность

Важной составляющей работы Государственной Думы является международная деятельность, и в весеннюю сессию 2018 года было сделано очень многое как по линии двусторонних контактов, так и в деятельности международных парламентских структур. Активное взаимодействие депутатов ГД с зарубежными коллегами способствовало повышению эффективности межпарламентского сотрудничества. Различные форматы диалога позволяют обсуждать конкретные вопросы и приходить к консолидированным решениям.

Впервые в Москве прошел Международный форум «Развитие парламентаризма» (4–5 июня). Участие в нем приняли более 500 парламентариев и экспертов из 96 стран мира. В ходе форума состоялось множество двусторонних встреч, более 20 делегаций возглавляли спикеры парламентов.

21 июня состоялось первое в VII созыве выступление на пленарном заседании ГД главы иностранного государства — Президента Республики Корея Мун Чже Ина.

8 июня прошла первая после «заморозки» контактов встреча Председателя ГД Вячеслава Володина с делегацией Бундестага ФРГ во главе с Президентом Бундестага ФРГ Томасом Опперманом. На осень 2018 года запланировано первое заседание межпарламентской комиссии ГД и Бундестага

В рамках визита германских парламентариев состоялся первый с 2007 года футбольный матч между командами ГД и Бундестага.

3 июля прошла первая за долгие годы встреча Председателя ГД с делегацией Конгресса США . Члены американской делегации пригласили депутатов ГД совершить ответный визит, и он может пройти уже этой осенью. Принято решение о начале парламентского диалога с США

Всего за весеннюю сессию Вячеслав Володин провел 38 встреч с главами государств, руководителями парламентов иностранных государств, видными иностранными политическими и общественными деятелями. 11 из них были проведены в рамках Международного форума «Развитие парламентаризма». Итогом активизации двусторонних встреч Председателя ГД с делегациями зарубежных парламентов стало создание 13 межпарламентских комиссий. Так, 9 апреля был подписан регламент комиссии по сотрудничеству между ГД и парламентом Ирана . Была создана межпарламентская комиссия с парламентом Азербайджана и прорабатывается вопрос о межпарламентской комиссии России и Республики Корея.

По линии Государственной Думы осуществлено три визита иностранных делегаций в Россию ( Сербия Казахстан , ФРГ), в т. ч. официальный на уровне Председателя парламента (Казахстан), один визит комитета (Сербия).

В ходе весенней сессии 2018 года Государственная Дума дала согласие на назначение Дмитрия Медведева на должность Председателя Правительства. Кандидатура была представлена Президентом РФ Владимиром Путиным . Перед этим Дмитрий Медведев провел консультации с депутатами ГД, в том числе представил кандидатов на посты заместителей Председателя Правительства и на другие посты в кабмине.

Системная работа с Правительством также нашла отражение в принятых поправках в бюджет страны. Закон решает вопросы, которые депутаты поставили перед Правительством, когда принимали бюджет в конце прошлого года. Это выделение дополнительных бюджетных средств на обновление парка машин скорой помощи и школьных автобусов, важные для регионов объекты инфраструктуры, на закупку лекарственных препаратов и обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и др.

Всего в весеннюю сессию Правительство внесло на рассмотрение ГД 189 законопроектов.

Усиление парламентского контроля

Ранее в Регламент ГД были внесены изменения, связанные с усилением парламентского контроля, и это также стало одной из основных задач Государственной Думы. В частности, Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров отмечал, что «парламентский контроль охватывает весь бюджетный процесс. И это чрезвычайно важно».

В весеннюю сессию Государственная Дума назначила нового Председателя Счетной палаты . Им стал Алексей Кудрин . Во время пленарного заседания, на котором утверждалась его кандидатура, он обратил отдельное внимание на взаимодействие СП с Государственной Думой.

«Хочу заверить вас, что Счетная палата всегда будет источником объективной, беспристрастной информации о тех вопросах, которые интересуют наш парламент и избирателей», — пообещал Алексей Кудрин.

В течение весенней сессии в Государственной Думе были представлены отчеты об итогах работы Правительства, Центрального банка , Счетной палаты и Уполномоченного по правам человека.