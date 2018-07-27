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Минкультуры поддержит создание в России кампуса для волонтеров
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Минкультуры поддержит создание в России кампуса для волонтеров 

ТАСС 1 час назад
АРХАНГЕЛЬСКОЕ /Московская область/, 27 июля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ готово оказать активную поддержку созданию в России волонтерского кампуса. Об этом сообщил в пятницу в ходе круглого стола в музее-усадьбе «Архангельское» министр культуры РФ Владимир Мединский.
Ранее Артем Демидов, председатель центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, заявил о необходимости создания подобного кампуса. По его словам, кампус должен быть создан на базе крупного руинированного объекта наследия, не имеющего экономического потенциала. Там будут проводиться работы полного цикла по восстановлению этого объекта, а также обучение волонтеров.
"Мы готовы профинансировать всю инфраструктуру [кампуса], вплоть до оплаты наставников", — сказал Мединский. Он добавил, что Минкультуры РФ в целом приветствует волонтерские проекты и готово оказывать им поддержку.
Указом президента РФ Владимира Путина 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера).
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