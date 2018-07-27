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СМИ: стоимость гражданства Черногории составит от €350 тыс. до €550 тыс.
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СМИ: стоимость гражданства Черногории составит от €350 тыс. до €550 тыс. 

ТАСС 1 час назад
Фото: Prian.ru
БЕЛГРАД, 27 июля. /ТАСС/. Правительство Черногории выступило с инициативой с 1 октября этого года запустить программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику государства. Как сообщила в пятницу газета «Дан», стоимость черногорского паспорта будет колебаться от €350 тыс. до €550 тыс.
Сообщается, что участие в программе будет доступно для 2 тыс. человек из стран, не входящих в ЕС, и только на протяжении трех лет. Заинтересованные в получении черногорского гражданстве должны будут вложить €250 тыс. в один из проектов развития, одобренный перед этим правительством, в неразвитой части страны, либо €450 тыс. — в проект развития, одобренный правительством, в экономически развитом регионе. Кроме того, правительство будет взимать еще €100 тыс. за каждую заявку, вырученные средства будут направлены в особый фонд развития отстающих регионов, сообщила пресс-служба правительства после заседания кабмина.
Согласно предложению кабмина, предоставлять гражданство в обмен на инвестиции будет особое агентство. Оно также будет отвечать за рекламу и продвижение программы, а также за поиск потенциальных инвесторов. Таким образом правительство намерено пополнить госбюджет на $4,8 млрд В то же время представители черногорского кабмина решительно воспротивились считать данную программу продажей черногорских паспортов.
"Это не проект продажи гражданства, не проект индексации паспорта Черногории, который имеет свою ценность как страны, имеющей безвизовый режим с Шенгенской зоной, это проект, который должен обеспечить экономическое развитие Черногории. Это проект, который, я верю, может значительно ускорить выполнение экономических критериев, являющихся также частью условий для вступления в ЕС", — заявил в пятницу журналистам вице-премьер Милутин Симович, отвечая на вопрос, не привлечет ли данная инициатива в страну потоки «грязных» денег.
В свою очередь глава делегации ЕС в Черногории Аиво Орав посоветовал властям Черногории внимательно обдумать данный проект, чтобы он не стал препятствием на пути страны в ЕС. «ЕС внимательно следил за этой дискуссией в Черногории. Мы слышали о решении правительства об экономическом гражданстве, насколько мы понимаем, это не окончательное решение, а лишь предложение просчитать результаты проекта, окончательное решение будет вынесено в октябре. Наша позиция в том, чтобы правительство внимательно рассмотрело данный вопрос, чтобы не создать каких-то препятствий для Черногории на пути интеграции в ЕС», — заявил он.
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