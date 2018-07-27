Панков: Парламент во главе с Володиным способен справиться со всеми вызовам

Депутат Госдумы Николай Панков в своем информационном канале «Пара слов» подчеркнул, что Парламент во главе с Вячеславом Володиным способен справиться со всеми вызовами.

Политик отметил, что все лидеры фракций признают увеличение роли парламента. «Они все присутствуют сегодня на докладе. Интерес и уважение к председателю Госдумы виден. В зале большая явка. И непривычная тишина. С таким интересом слушают спикера. У всех на лице видна гордость за парламент нашей страны. Здесь понимаешь, что мы едины так же, как и едина наша страна», — отметил Николай Панков.

По словам депутата, в своем выступлении об итогах работы весенней сессии Вячеслав Володин отметил, что сделан еще один шаг для создания более прочного законодательного фундамента.