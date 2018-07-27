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Панков: Парламент во главе с Володиным способен справиться со всеми вызовам
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Панков: Парламент во главе с Володиным способен справиться со всеми вызовам 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Депутат Госдумы Николай Панков в своем информационном канале «Пара слов» подчеркнул, что Парламент во главе с Вячеславом Володиным способен справиться со всеми вызовами.
Политик отметил, что все лидеры фракций признают увеличение роли парламента. «Они все присутствуют сегодня на докладе. Интерес и уважение к председателю Госдумы виден. В зале большая явка. И непривычная тишина. С таким интересом слушают спикера. У всех на лице видна гордость за парламент нашей страны. Здесь понимаешь, что мы едины так же, как и едина наша страна», — отметил Николай Панков.
По словам депутата, в своем выступлении об итогах работы весенней сессии Вячеслав Володин отметил, что сделан еще один шаг для создания более прочного законодательного фундамента.
«Спикер подчеркнул, что парламентом был задан хороший темп работы, поэтому и дальше мы продолжим делать все, чтобы исполнить обязательства, особенно по социальной поддержке людей. Впереди еще большая работа по выполнению майских указов Президента, по развитию экономики, регионов и созданию достойных условий жизни наших граждан. В период осенней сессии планируется завершить работу над важными законопроектами. Отзывы наших избирателей позволяют сказать, что эффективность работы депутатов значительно выросла, и парламент во главе с Володиным способен справиться со всеми вызовами внутренней и международной обстановки, стать надежной опорой Президенту в решении всех неотложных задач в интересах развития страны. Сильный Президент — сильная Россия! Сильный парламент!», — пишет Панков.
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