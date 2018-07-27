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В Таиланде ведущего сняли с эфира за слова в адрес Эрдогана, сообщили СМИ
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В Таиланде ведущего сняли с эфира за слова в адрес Эрдогана, сообщили СМИ 

РИА Новости 1 час назад
БАНГКОК, 27 июл — РИА Новости. Ведущий таиландского цифрового телеканала Digital TV 28, входящего в медиахолдинг Третьего национального телеканала Таиланда, снят с эфира за то, что в новостной программе назвал президента Турции Тайипа Эрдогана «диктатором», сообщает в пятницу интернет-версия газеты «Кхао Сот».
Телеведущий Пхирапхон Эариякун был отстранен от ведения эфира телеканала, после чего представители руководства медиахолдинга препроводили его в посольство Турции для принесения извинений лично послу Турции в Таиланде Эврену Дегделену Агкуну, говорится в сообщении.
Инициатором наказания стала таиландская мусульманская общественная организация «Фонд Мусульмане за Мир», сообщает издание. Поводом для жалобы руководству холдинга, направленной этой организацией, стала одна из спортивных программ телеканала, во время которой Эариякун упомянул оскорбления на национальной почве в адрес игрока сборной Германии по футболу, гражданина Германии турецкого происхождения Месута Озиля, которые были вызваны опубликованными накануне начала Чемпионата мира по футболу фотографиями Озиля с президентом Турции Эрдоганом и стали причиной ухода футболиста из сборной.
В передаче Эариякун назвал турецкого президента «диктатором, строящим дворцы из 1000 комнат, фальсифицирующим выборы и преследующим журналистов».
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