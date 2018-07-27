6 городов, где можно весело провести время с друзьями

Как показало недавнее исследование, треть путешественников планирует отправиться в поездку с друзьями в 2018 году. Эксперты Booking.com выбрали шесть городов, которые идеально подойдут для путешествия большой компанией.

Краков — один из старейших и самых красивых городов Польши. Местные любят собираться на Рыночной площади в самом центре города, где можно познакомиться с новыми людьми и весело провести время. Опытные путешественники советуют попробовать традиционную уличную еду из киосков в районе улицы Пляц Новы, например, «запеканку» и бутерброд с тушеными грибами и сыром.

Где остановиться: просторные апартаменты Feldmana 6 идеально подойдут для большой компании. Стильная гостиная этих апартаментов совмещена с кухней, поэтому делиться впечатлениями от насыщенного дня можно прямо во время приготовления ужина.

Бангкок — это город контрастов, где по соседству с императорскими храмами кипит ночная жизнь. В этом городе каждый путешественник найдет тысячи развлечений на любой вкус. Например, любители шоппинга могут посетить рынок выходного дня Чатучак, который привлекает более 200 000 посетителей в день. Местные жители считают его самым большим рынком мира! Здесь можно провести целый день, выбирая памятные сувениры и антиквариат.

Где остановиться: стильный бутик-отель Vera Nidhra типа «постель и завтрак» расположен в здании бывшего магазина в Старом городе Бангкока. Здесь есть просторное лобби и уютная гостиная, где можно провести вечер с друзьями.

Барселона славится своим теплым климатом, пляжами и бесчисленными шедеврами Гауди. Это настоящий калейдоскоп цветов и вкусов! Пригласите друзей на прогулку по старинным улочкам Готического квартала или в один из городских парков, где можно остаться на пикник. Путешественники советуют посетить живописный парк «Лабиринт Орта», расположенный на территории бывшей усадьбы семейства Десвалльс.

Где остановиться: современные апартаменты BCN Rambla Catalunya расположены в центре Барселоны между оживленными улицами Рамбла-де-Каталония и Арибау. Неподалеку работают магазины, бары и рестораны, а прогулка до проспекта Пасео-де-Грасия и жилого дома Каса-Мила, построенного по проекту знаменитого Гауди, занимает всего несколько минут.

В Нью-Йорке буквально за каждым поворотом вас ожидает что-то новое. Откройте для себя город, где снимались популярные фильмы, в том числе известный сериал «Друзья». Любители искусства могут посетить музеи мирового класса, захватывающие театральные представления, а после провести вечер в уютном кафе, чтобы обсудить с друзьями свои мечты и планы ​​будущих совместных поездок.

Где остановиться: комплекс апартаментов East Village находится в историческом здании из коричневого кирпича, в нескольких минутах ходьбы от знаменитых районов Сохо, Гринвич-Виллидж и площади Юнион-сквер. В апартаментах есть бесплатный Wi-Fi, чтобы выкладывать в Instagram лучшие снимки из поездки.

Санкт-Петербург — это город соборов, парков и мостов. Здесь многое напоминает о наследии Петра I, который основал город под впечатлением от улиц и каналов Амстердама . За свои исторические архитектурные комплексы и тысячи потрясающих памятников этот город в 1990 году был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО . Если вы хотите увидеть все исторические достопримечательности и познакомиться с увлекательным культурным наследием северной столицы, выбирайте групповую экскурсию и вооружайтесь фотоаппаратами.

Где остановиться: разместившись во время путешествия с друзьями в хостеле, вы сможете познакомиться с новыми людьми со всего мира. Стильный хостел Chickadee расположен в историческом здании, в нескольких минутах ходьбы от одной из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга — храма Спаса на Крови.

Рим — одно из лучших мест в мире для знакомства с европейской культурой. В этом городе есть все: от древних руин до произведений современного искусства и архитектуры. В перерывах между осмотром Пантеона, Колизея и Римского Форума не забудьте попробовать джелато в одном из местных кафе, а перед отъездом обязательно бросьте монетку в фонтан Треви, чтобы вы и ваши друзья вернулись в этот потрясающий город.

Где остановиться: в комплексе Amazing Colosseo, расположенном неподалеку от Колизея, можно разместиться компанией до восьми человек. Эти просторные апартаменты с домашним кинотеатром и бильярдным столом идеально подходят для веселой поездки с друзьями. Вы будете просыпаться, любуясь потрясающим видом на один из самых популярных памятников Италии, а чашка итальянского кофе взбодрит вас перед посещением бесчисленных достопримечательностей.