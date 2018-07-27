В Геленджике ремонтируют школы, детсады, дома культуры и строят врачебный кабинет

В муниципалитете ремонтируют школы, детские сады и дома культуры, а также строят новый офис врача общей практики. Об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе муниципалитета. Позитивные изменения коснутся не только социальных объектов, но и транспорта.

В детских соцобъектах идет большой ремонт

На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году власти курорта выделили из бюджета порядка 21 миллиона рублей.

На эти деньги в школе №4 им. Суворова заменили кровлю зданий начальной школы и выполнили ремонт пищеблока. В школе №5 им. Летейнанта Мурадяна строители заасфальтировали прилегающую к зданию школы территорию и отремонтировали туалеты. В скором времени начнется благоустройство тротуара, ведущего к учреждению.

Ремонтные работы также идут в школах №1, 10 и 20, детских садах «Тополек», «Аленушка», «Золотой ключик», «Морячок», «Солнышко», «Октябренок», «Колокольчик», «Березка», «Сказка», «Рябинушка», «Спутник», а также в центре дополнительного образования «Эрудит» и центре развития творчества детей и юношества.

Выполнение работ лично контролирует мэр города Виткор Хрестин, который посещает объекты во время рабочих объездов.

Медицина станет доступнее

В хуторе Бетта началось строительство офиса врача общей практики. Решение о возведение объекта было принято после того, как с этой просьбой к главе муниципалитета Виктору Хрестину обратились жители хутора на отчетной встрече.

В настоящее время строители закладывают фундамент будущего медицинского учреждения. Новая «сельская поликлиника» поможет жителям получить первичную медицинскую помощь, сделать кардиограмму, прививки и другие процедуры, не выезжая в город.

Завершить строительство офиса ВОП планируется в конце осени. После этого учреждение будет оснащено медицинским оборудованием и будет ждать получения лицензии.

Культуру сделают комфортней

Ремонтные работы пройдут до конца года в сельских домах культуры Кабардинки и Марьиной Рощи, клубе села Виноградное, а также в детской школе искусств города Геленджика.

В Доме культуры села Марьина Роща отремонтируют внутренние помещения учреждения. Проведут капитальный ремонт и для клуба села Виноградное, на что из краевой казны выделили около 3 млн рублей. Еще 1,5 млн потратят там же на закупку нового светового и звукового оборудования, кресел зрительного зала и занавеса сцены.

Продолжится в этом году обновление и Дома культуры села Кабардинка, где запланирован капитальный ремонт фойе и других помещений. С просьбой о выделении дополнительных средств на эти цели к губернатору Кубани на личном приеме ранее обращалась жительница села Галина Комзюк. Губернатор поручил выделить на обустройство сельского дома культуры еще около 4 миллионов рублей.

Модернизация затронет и детскую школу искусств города Геленджика. Там в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» установят мобильный лестничный подъемник, тактильные элементы навигации и поручни на лестницах, оборудуют санузел кабиной для инвалидов.

Рейсовых автобусов стало больше

Автопарк геленджикского МУП ПАТО пополнился шестью белыми ПАЗами. Ключи от пассажирских автобусов водителям в июле вручил глава Геленджика Виктор Хрестин.

Белые автобусы марки ПАЗ будут курсировать на городских и пригородных маршрутах. Вместимость каждой единицы такого транспорта составляет 51 человек. Автобусы оснащены камерами видеонаблюдения и системой ГЛОНАСС.