Ещё
В Геленджике ремонтируют школы, детсады, дома культуры и строят врачебный кабинет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети

В Геленджике ремонтируют школы, детсады, дома культуры и строят врачебный кабинет 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В муниципалитете ремонтируют школы, детские сады и дома культуры, а также строят новый офис врача общей практики. Об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе муниципалитета. Позитивные изменения коснутся не только социальных объектов, но и транспорта.
В детских соцобъектах идет большой ремонт
На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году власти курорта выделили из бюджета порядка 21 миллиона рублей.
На эти деньги в школе №4 им. Суворова заменили кровлю зданий начальной школы и выполнили ремонт пищеблока. В школе №5 им. Летейнанта Мурадяна строители заасфальтировали прилегающую к зданию школы территорию и отремонтировали туалеты. В скором времени начнется благоустройство тротуара, ведущего к учреждению.
Ремонтные работы также идут в школах №1, 10 и 20, детских садах «Тополек», «Аленушка», «Золотой ключик», «Морячок», «Солнышко», «Октябренок», «Колокольчик», «Березка», «Сказка», «Рябинушка», «Спутник», а также в центре дополнительного образования «Эрудит» и центре развития творчества детей и юношества.
Выполнение работ лично контролирует мэр города Виткор Хрестин, который посещает объекты во время рабочих объездов.
Медицина станет доступнее
В хуторе Бетта началось строительство офиса врача общей практики. Решение о возведение объекта было принято после того, как с этой просьбой к главе муниципалитета Виктору Хрестину обратились жители хутора на отчетной встрече.
В настоящее время строители закладывают фундамент будущего медицинского учреждения. Новая «сельская поликлиника» поможет жителям получить первичную медицинскую помощь, сделать кардиограмму, прививки и другие процедуры, не выезжая в город.
Завершить строительство офиса ВОП планируется в конце осени. После этого  учреждение будет оснащено медицинским оборудованием и будет ждать получения лицензии.
Культуру сделают комфортней
Ремонтные работы пройдут до конца года в сельских домах культуры Кабардинки и Марьиной Рощи, клубе села Виноградное, а также в детской школе искусств города Геленджика.
В Доме культуры села Марьина Роща отремонтируют внутренние помещения учреждения. Проведут капитальный ремонт и для  клуба села Виноградное, на что из краевой казны выделили около 3 млн рублей. Еще 1,5 млн потратят там же на закупку нового светового и звукового оборудования, кресел зрительного зала и занавеса сцены.
Продолжится в этом году обновление и Дома культуры села Кабардинка, где запланирован капитальный ремонт фойе и других помещений.  С просьбой о выделении дополнительных средств на эти цели к губернатору Кубани на личном приеме ранее обращалась жительница села Галина Комзюк. Губернатор поручил выделить на обустройство сельского дома культуры еще около 4 миллионов рублей.
Модернизация затронет и детскую школу искусств города Геленджика. Там в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» установят мобильный лестничный подъемник, тактильные элементы навигации и поручни на лестницах, оборудуют санузел кабиной для инвалидов.
Рейсовых автобусов стало больше
Автопарк геленджикского МУП ПАТО пополнился шестью белыми ПАЗами. Ключи от пассажирских автобусов водителям в июле вручил глава Геленджика Виктор Хрестин.
Белые автобусы марки ПАЗ будут курсировать на городских и пригородных маршрутах. Вместимость каждой единицы такого транспорта составляет 51 человек. Автобусы оснащены камерами видеонаблюдения и системой ГЛОНАСС.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В ЦИК поступила заявка о пенсионном референдуме Спикер самарской губдумы Виктор Сазонов подал в отставку после ареста сына Депутаты Петербурга введут штрафы за незаконные экскурсии по крышам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта284
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара131
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий741
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной664
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать81
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение