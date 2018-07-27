Стрижевский силикатный завод перешел под контроль Валерия Крепостнова

На неделе СМИ рассказали о возобновлении работы Стрижевского силикатного завода. Напомним, производство на этой площадке было остановлено осенью прошлого года из-за долгов группы компаний «Силворлд» по оплате энергоресурсов. Кроме того, год назад суд признал одного из совладельцев «Силворлда» Сергея Шешина виновным в причинении имущественного ущерба без признаков хищения. СМИ и телеграм-каналы сообщали также, что новый менеджмент предприятия тесно связан с депутатом кировской гордумы Валерием Крепостновым, то есть последний фактически взял предприятие под свой контроль.

Комментарий: это так «Насколько мне известно, завод действительно перешел под крыло Крепостнова, — сообщил «ФедералПресс» источник, знакомый с ситуацией. — Предприятие начало работу около месяца назад. Новым владельцам удалось договориться с «Газпромом» и пользоваться котельной, не взяв на себя долги за газ предприятия-банкрота».

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