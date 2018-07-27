Афиша СЗАО: чем заняться на выходных в округе

День ВМФ в парке «Северное Тушино»

В это воскресенье парк «Северное Тушино» приглашает отметить День военно-морского флота России . Действо развернется на двух площадках — у Музея военно-морского флота и на главной сцене парка.

Ровно в полдень здесь зазвучат первые аккорды Духового оркестра. В 13.00 гостей ждут у главной сцены. Дети и взрослые смогут освоить технику рисования на воде-эбру. Для юных моряков будет организован мастер-класс «создание бутылочек с пожеланиями», а также подвижные и познавательные игры.

В 16.15 можно будет посмотреть военно-патриотический спектакль-реконструкцию, рассказывающий о значимых событиях военно-морской истории нашей страны. С 19.00 до 21.00 продлится концерт, а сразу после него, как только стемнеет, начнется лазерное шоу. Ярким завершением праздника в 22.00 станет фейервек. Вход на фестиваль свободный.

Когда: 29 июня, начало в 12.00.

Где: улица Свободы, 56.

Праздник юных мореманов

В детской библиотеке №244 отметят День военно-морского флота России. По импровизированным бортам абонемента развернут карту «Путешествия на шхуне „Дункан“, где надо будет флажками обозначить маршрут героев по книге Жюля Верна „Дети капитана Гранта“. Звон „склянок“ соберёт всех в творческой мастерской на мастер-классы „Оригами — кораблик“ и „Завяжи морской узел“. В „кают-компании“ читального зала покажут фильм „Пётр I — основатель флота России“, там же пройдёт слайд-викторина „Кортик — знак отличия морского офицера“. В уютном „кубрике“ состоится морской бой, а на „корме“ — конкурс раскрасок „Все виды корабельных якорей“. Желающие смогут посмотреть мультфильм „Тайна старого маяка“. Вход свободный.

Когда: 28 июля, начало в 15.00.

Где: ул. Народного Ополчения, 37.

Пикник в Серебряном Бору

Семейный праздник „Эко-пикник“ пройдёт в эту субботу на территории пляжа №2 памятника природы „Серебряный Бор“. Как рассказали в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы , программа праздника очень разнообразна, скучать не придётся ни детям, ни взрослым. Участников „Эко-пикника“ ждёт не только отдых на природе, у воды, но и мастер-классы по сапсерфингу — почти то же, что и обычный серфинг, но спортсмен не мчится по волнам, а гребёт веслом, стоя на доске, йоге и запуску воздушных змеев. Можно будет разбиться на команды и поиграть в алтимат (летающий диск), городки, волейбол, поучаствовать в викторинах с розыгрышем призов. Будет функционировать площадка буккроссинга.

Пляж №2: ул. Таманская, 42, напротив парка „Ветеран“. Ближайшая станция метро — „Полежаевская“.

Когда: 27 июля, начало в 11.00.

Где: Пляж №2: ул. Таманская, 42, напротив парка „Ветеран“.

Культурный центр «Салют» станет площадкой для проведения мультикультурного перфоманса «Черно-белая тишина». В воскресенье здесь соберутся более десяти каллиграфов разных национальностей, чтобы создать общий текст на разных языках. Работа будет проходить в большом темном зале при полной тишине. Автором перфоманса стал знаменитый художник-каллиграф Броди Нойеншвандер. Замысел акции в том, чтобы создать благоприятную среду для взаимодействия разных культур, а конечная его цель — повышение уровня культурной лояльности. В рамках программы пройдут также детский мастер-класс «Буквы и люди» и лекция Броди Нойеншвандера. Вход для всех желающих свободный.

Когда: 29 июля, начало в 12.00.

Где: улица Свободы, дом 37.

Виртуальные экскурсии в «Алых парусах»

Культурный центр «Алые паруса» приглашает на бесплатные виртуальные экскурсии.

В субботу кандидат культурологии Марина Кирова познакомит с интересными туристическими маршрутами по России, в том числе расскажет, как недорого отдохнуть с детьми в Подмосковье или в Рязанской области

В воскресенье июля виртуальную экскурсию в парк «Покровское-Стрешнево» проведёт руководитель клуба «Узнай свой край» Алексей Комочев. Посетители смогут увидеть выставку его картин «Не только цветы».

Когда: 28 и 29 июля, начало экскурсий в 15.00.

Где: улица Свободы, дом 91.