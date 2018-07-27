В тюменских лесах нельзя собирать ягоды и грибы

Июль — время, когда созревают ягоды и грибы, которые уже показываются из-под земли. Однако среди тюменцев пошли слухи, что ягоды в близлежащих лесах собирать не стоит: мол, уже были случаи отравления. Грибов, утверждают слухачи, тем более следует опасаться.

Комментарий: предостережений нет, собирать можно

Как рассказали в отделе мониторинга регионального управления Роспотребнадзора , случаи отравления грибами были, но они связаны с тем, что люди их неправильно приготовили, к тому же это были прошлогодний «урожай».

«Никакой заразы в тюменских лесах нет, можно смело собирать и грибы, и ягоды, главное — соблюдать правила», — подчеркнули в ведомстве.

Фото: panoramio.com