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«Шатер здоровья» развернется в парке «Кузьминки»
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«Шатер здоровья» развернется в парке «Кузьминки» 

Управа района Кузьминки 46 минут назад
Фото: Управа района Кузьминки
Посетители парка «Кузьминки» 28 и 29 июля смогут принять участие в марафоне «Московское здоровое лето».
На территории парка установят «Шатер здоровья», в котором москвичей проконсультируют специалисты по спортивной медицине, врачи ЛФК, врачи-реабилитологи в рамках программы «За разумную физическую активность».
Кроме того, в «Шатре здоровья» можно получить консультации врачей общей практики и пройти диагностику, в том числе измерение артериального давления, массы тела и роста, исследование на смокелайзере, определение уровня кислорода в крови, индекса массы тела и другое. (ис)
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