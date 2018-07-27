«Шатер здоровья» развернется в парке «Кузьминки»

Посетители парка «Кузьминки» 28 и 29 июля смогут принять участие в марафоне «Московское здоровое лето».

На территории парка установят «Шатер здоровья», в котором москвичей проконсультируют специалисты по спортивной медицине, врачи ЛФК, врачи-реабилитологи в рамках программы «За разумную физическую активность».

Кроме того, в «Шатре здоровья» можно получить консультации врачей общей практики и пройти диагностику, в том числе измерение артериального давления, массы тела и роста, исследование на смокелайзере, определение уровня кислорода в крови, индекса массы тела и другое. (ис)