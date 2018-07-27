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В Перми в коллекторе теплотрассы нашли тело женщины, пропавшей 1 июля
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В Перми в коллекторе теплотрассы нашли тело женщины, пропавшей 1 июля 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми нашли тело женщины, пропавшей 1 июля после посещения кафе «Уютный дворик».
Как сообщила корреспонденту «АиФ-Прикамье» координатор Поискового отряда им. Ирины Бухановой, тело женщины нашёл прохожий в колодце коллектора теплотрассы. Он находится на улице Свободы в частном секторе.
Следователи Мотовилихинского района Перми проводят проверку обстоятельств происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины смерти. На основании результатов проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Как стало известно «АиФ-Прикамье», 1 июля женщина отдыхала в кафе с подругой. Там она познакомилась с мужчиной, вместе с которым и вышла на улицу. Домой она так и не вернулась. У женщины остались двое детей.
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