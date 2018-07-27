В Перми в коллекторе теплотрассы нашли тело женщины, пропавшей 1 июля

Перми нашли тело женщины, пропавшей 1 июля после посещения кафе «Уютный дворик».

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Прикамье» координатор Поискового отряда им. Ирины Бухановой, тело женщины нашёл прохожий в колодце коллектора теплотрассы. Он находится на улице Свободы в частном секторе.

Следователи Мотовилихинского района Перми проводят проверку обстоятельств происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины смерти. На основании результатов проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно «АиФ-Прикамье», 1 июля женщина отдыхала в кафе с подругой. Там она познакомилась с мужчиной, вместе с которым и вышла на улицу. Домой она так и не вернулась. У женщины остались двое детей.