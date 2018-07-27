Проект торгового дома «Кутекром» исключен из перечня стратегических инвестиционных проектов 

На заседании инвестиционной комиссии администрации Псковской области 27 июля были рассмотрены две заявки о предоставлении мер государственной поддержки региональным инвесторам, сообщает пресс-служба администрации региона. Одна из них — ООО «РЕАЛ» — предполагает модернизацию парка автотранспортных средств и спецтехники предприятия с целью повышения качества работ и услуг в сфере дорожного и промышленного строительства. Срок реализации проекта — до 2022 года. В течение этого времени будут созданы 36 новых рабочих мест. Объем инвестиций составил порядка 46 млн рублей. По итогам обсуждения инвестпроекта было принято решение о его поддержке в виде установления налоговых льгот сроком на 5 лет. ООО «РЕАЛ» принадлежит Валерию Захаренко, который в 2017 году запустил в Великих Луках завод по производству бетона. Вторую заявку членам комиссии представило ОАО «Псковжилстрой» (собственник — Псковская область). Проект по строительству в псковском микрорайоне «Сиреневый бульвар» 13 жилых многоквартирных домов и встроенного детского сада на 90 мест был ранее признан стратегическим. Как отметили в пресс-службе администрации региона, проект будет реализован до 2028 года, объем инвестиций составит 4,5 млрд рублей. В рамках проекта застройщик планирует передать городским властям в безвозмездное пользование полностью оборудованное дошкольное учреждение и 230 квартир для расселения ветхого и аварийного жилья, а также создать инженерную инфраструктуру, дороги и выполнить другие социальные обязательства. На заседании члены комиссии признали проект масштабным и соответствующим критериям для получения земельного участка в аренду без проведения торгов. Еще одним вопросом повестки заседания комиссии стало рассмотрение хода реализации проекта по созданию производства по глубокой переработке древесины в Псковской области Торгового дома «Кутекром» (основной собсвенник — Марина Гукова). Поскольку инвестор не выполнил в полном объёме обязательства по инвестиционному соглашению, комиссия решила исключить заявку из перечня стратегических инвестиционных проектов. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».