Импульс для работы. В Адыгее будут совершенствовать семейную политику

Мурат Кумпилов. В Доме правительства республики состоялось последнее перед парламентскими каникулами заседание Госсовета-Хасэ РА, в котором принял участие глава Адыгеи

О цифровых технологиях

В рамках «правительственного часа» была заслушана информация об использовании цифровых технологий при реализации республиканского закона о стратегии социально-экономического развития Адыгеи до 2025 г., а также о ходе выполнения комплексной программы по совершенствованию семейной политики в республике на 2015-2018 гг.

Как проинформировал начальник управления информатизации РА Индар Напсо, благодаря работе портала госуслуг, за последние 4 года доля жителей Адыгеи, получающих государственные и муниципальные услуги в электронном виде, увеличилась с 12% в 2014 г. до 69,4% в 2018 г.

Наибольшее развитие информационные системы получили в исполнительных органах власти, обеспечивающих социальную и финансовую политику региона. В сфере образования предусматривается внедрение современных информационных технологий.

В сфере здравоохранения запланировано расширение перечня услуг высокотехнологичной медпомощи, модернизация сети медицинских организаций, внедрение мобильных технологий в систему диспансеризации, а также телемедицинских технологий «врач-пациент».

По словам министра труда и социального развития РА Джанбеча Мирзы, в республике за два года численность многодетных семей возросла с 4900 до 5866. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, составляет 95%. Количество малоимущих семей уменьшилось с 33674 до 9951 семьи.

Весомая поддержка

Далее с докладом об изменениях в основном финансовом документе республики выступил министр финансов РА Довлетбий Долев, который отметил, что в 2018 г. предполагается увеличение объёма доходной части бюджета на 71 млн руб. за счёт налоговых поступлений. Эти средства будут направлены в Дорожный фонд РА.

В повестку дня также были включены законопроекты, касающиеся административных правонарушений, деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в РА, господдержки молодёжи, а также обращения и законодательные инициативы законодательных органов субъектов страны.

— Мы рассчитываем на содействие федерального центра в вопросах увеличения энергомощностей, развития транспортной инфраструктуры, строительства и реконструкции ряда объектов социального значения. От того, насколько активно мы будем отстаивать интересы республики, зависит очень многое. Однако уровень поддержки федерального центра будет пропорционален результату наших усилий, эффективности и слаженности нашей деятельности. Поэтому впереди ещё больше работы, которая требует консолидации усилий всех уровней власти, придания нового импульса, чтобы достичь позитивных изменений, — подчеркнул глава республики.