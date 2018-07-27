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В Видном не будут отключать воду в домах, несмотря на долги УК
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В Видном не будут отключать воду в домах, несмотря на долги УК 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В подмосковном Видном не планируется ограничивать подачу воды в жилые дома, несмотря на имеющуюся у входящих в группу ПИК местных управляющих компаний (УК) крупную задолженность перед поставщиком ресурсов, сообщил РИА Новости главный инженер городского водоснабжающего предприятия «Видновское ПТО ГХ» Андрей Асеев.
Ранее местные жители опубликовали в интернете информацию о расклейке на их домах объявлений, в которых говорилось, что из-за задолженности УК перед ресурсоснабжающей организацией «Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства» (МУП «Видновское ПТО ГХ ») им ограничат подачу в квартиры горячей и холодной воды, а также водоотведение.
По словам Асеева, объявления вешались только для того, чтобы сообщить жителям о недобросовестности управляющих компаний.
"Видновское ПТО ГХ не планирует как-то ограничивать жителей по ресурсам, необходимость уведомления о долгах была вызвана тем, что есть на текущий момент управляющие компании, которые не исполняют свои обязательства в части расчетов с ресурсоснабжающей организацией", — сказал он.
Как отметил главный инженер все УК-должники входят девелоперскую группу ПИК, в их управлении находится 41 дом в Видном. Общая сумма задолженности компаний превышает 60 миллионов рублей.
"На 27 июля задолженность управляющих компаний, входящих в группу ПИК, составляет: «Жилкомсервис — Бутово» — 18,5 миллиона рублей, УК ЖКХ — 16 миллионов и УК «ЗагородСервисЗапад» — 27 миллионов", — уточнил он.
Группа ПИК — крупнейший девелопер жилой недвижимости в России. Владельцем компании (74,6%) является президент и председатель правления группы Сергей Гордеев.
РИА Недвижимость: последние новости
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