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«Тутси» по-вологодски: парень притворялся женщиной, уклоняясь от службы
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«Тутси» по-вологодски: парень притворялся женщиной, уклоняясь от службы 

Свободная пресса 1 час назад
Житель вологодской Вытегры на время решил стать женщиной, чтобы уклониться от службы в армии. Перевоплощение выявили сотрудники Росгвардии.
В пресс-службе ведомства рассказали, что в ходе патрулирования ночного Череповца экипаж группы задержания вневедомственной охраны обратил внимание на компанию молодых людей. В ходе проверки документов одна из девушек не смогла сообщить свои данные и была доставлена в отдел для разбирательства.
В отделе девушка представлялась разными именами, но ни одного из них в базе УМВД не нашлось. В итоге после проведения процедуры дактилоскопирования выяснилось, что задержанная на самом деле является 22-летним мужчиной, который уклонялся от службы в армии и был объявлен в розыск.
«Молодой человек очень старательно изображал из себя женщину. И одежда, и обувь на нем была женская, на ногах сандалии, длинные волосы, ресницы приклеены, маникюр», — сообщили агентству «Интерфакс» в Росгвардии.
По факту происшествия проводится проверка.
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