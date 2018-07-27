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Почти десять человек записались на занятия по йоге в школу «На Домниковке»
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Почти десять человек записались на занятия по йоге в школу «На Домниковке» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Школе художественных ремесел «На Домниковке» восемь человек изъявили желание присоединиться к занятиям по йоге, которые стартуют в сентябре. Такую статистику привела Нэля Чебинова, заместитель директора учреждения.
— Мы можем записать еще пятерых людей старшего возраста. Пенсионеров включат в одну группу, — рассказала Нэля Чебинова.
Она добавила, что запись пройдет до конца августа.
Отметим, что в начале сентября в центре организуют День открытых дверей, где пенсионеры смогут познакомиться с тренером и получить более подробную информацию о занятиях.
Запись на уроки осуществляется по адресу: улица Маши Порываевой, дом 28.
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