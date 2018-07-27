В Череповце отловили уклониста из Вытегры, одетого в женское платье

Сотрудниками Росгвардии в Череповце были остановлены для проверки документов двое юношей и девушка, которая показалась правоохранителям странной. Росгвардейцы попросили их предъявить документы, но девушка не смогла сообщить свои данные. Для установления личности ее доставили в отдел полиции.

После процедуры дактилоскопирования было установлено, что «девушка» на самом деле — мужчина, житель города Вытегры 1996 года рождения. Кроме того, быстро выяснилось, что 22-летний гражданин находится в розыске как уклонист от призыва на военную службу, сообщает РИА Новости

Правда, во вневедомственнрой охране Вологодской области не смогли уточнить, переоделся ли он в девушку, чтобы избежать призыва в армию, или же изменил свой внешний вид по другим соображениям.

Росгвардейцы попросили их предъявить документы, но девушка не смогла сообщить свои данные. Для установления личности ее доставили в отдел полиции. После процедуры дактилоскопирования было установлено, что «девушка» на самом деле — мужчина, житель города Вытегры 1996 года рождения.

Кроме того, быстро выяснилось, что 22-летний гражданин находится в розыске как уклонист от призыва на военную службу, сообщает РИА Новости.

Правда, во вневедомственнрой охране Вологодской области не смогли уточнить, переоделся ли он в девушку, чтобы избежать призыва в армию, или же изменил свой внешний вид по другим соображениям.