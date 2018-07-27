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Подмосковный Роспотребнадзор одобрил для отдыха 26 водных зон
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Подмосковный Роспотребнадзор одобрил для отдыха 26 водных зон 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Московской области признало 26 зон отдыха пригодными для купания и занятия спортом, говорится в сообщении службы.
Надзорное ведомство отметило, что зоны отдыха соответствуют санитарным нормам и правилам. Безопасными для купания, в частности, признаны река Банька в районе Красногорска, озеро Белое в Шатурском районе, река Волга у Дубны, река Ока у Луховиц и в Коломенском округе, озеро Сенеж в Солнечногорске.
"Купаться безопасно только в тех местах, которые официально установлены постановлением главы администрации и имеют санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям водного объекта, используемого в целях купания", — подчеркнули в службе.
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