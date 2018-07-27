Подмосковный Роспотребнадзор одобрил для отдыха 26 водных зон

Надзорное ведомство отметило, что зоны отдыха соответствуют санитарным нормам и правилам. Безопасными для купания, в частности, признаны река Банька в районе Красногорска , озеро Белое в Шатурском районе, река Волга у Дубны, река Ока у Луховиц и в Коломенском округе, озеро Сенеж в Солнечногорске

"Купаться безопасно только в тех местах, которые официально установлены постановлением главы администрации и имеют санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям водного объекта, используемого в целях купания", — подчеркнули в службе.