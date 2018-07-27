Фото с беспилотников, которые сегодня уже почти невозможно сделать 

Ограничения на использование дронов в общественных местах ужесточаются по всему миру. Но так было не всегда. Эта коллекция фотографий сегодня стала уникальной, ведь многие из фото уже сейчас вряд ли удастся повторить без специального разрешения, не боясь остаться вне закона.
Первые туристы этого дня проходят в ворота к Тадж-Махалу. Барселона, Испания. Парижский храм Базилика Сакре-Кёр в предрассветном тумане. Маяк Виктории на фоне Триестского залива, Италия. Гостиница «Украина», Москва. Храм Спаса-на-Крови, Санкт-Петербург, Россия. Храм Спаса-на-Крови (панорама), Санкт-Петербург, Россия. Голубая мечеть в Стамбуле, Турция. Холм Hill 3 над Северными трущобами Мумбаи. Пляж в Абхазии. Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Россия. Во время этого полета дрон фотографа потерял управление из-за помех, создаваемых сигналами Wi-Fi, и разбился вдребезги. Храм Лотоса в Нью-Дели, Индия. Пристань рыболовецких судов в Мумбаи, Индия. Александровская колонна в Санкт-Петербурге, Россия. Обилие предрассветных снимков объясняется тем, что фотограф старался выбирать именно это время, чтобы не мешать туристам и не заставлять нервничать простых прохожих. Два борца занимаются традиционной борьбой Кошти в яме, которую они выкопали двумя часами раньше, Индия. Река Кура, протекающая через Тбилиси, Грузия. Статуя «Рабочий и колхозница» в Москве. Из примерно сотни фотографий, что делает дрон за время полета, лишь около 10-20% получаются удачными. Храм Христа Спасителя на рассвете, Москва. Храм Христа Спасителя, Москва. Столп Кацхи в Грузии, на вершине которого более 20 лет живет отшельник, чтобы быть ближе к богу. Собор Петра и Павла в Петергофе, Санкт-Петербург, Россия. Форт в форме звезды, Буртанж, Нидерланды. Фотограф почти никогда не отпускает дрон далеко от себя, стараясь держать его над собой и в пределах видимости. Храм Святого Сердца в Барселоне, Испания. Лучшие фотографии, по словам фотографа, ему удалось сделать в пасмурную погоду. Например, через 20 минут после этого вылета на Барселону обрушился сильный дождь с грозой. Адмиралтейские верфи в Санкт-Петербурге, Россия. Собор Петра и Павла в Петропавловской крепости, Санкт-Петербург, Россия. Разрушенный колледж в Гали, Абхазия. Статуя Свободы в Будапеште, Венгрия. Собор Василия Блаженного в Москве. Дворец в Петергофе, Санкт-Петербург, Россия. Мечеть Джама-Масджид в Нью-Дели, Индия. Трущобы Мумбаи, Иран. Статуя на вершине Александровской колонны, Санкт-Петербург, Россия. Летний сад в Санкт-Петербурге, Россия. Тадж-Махал на фоне реки Джаманы, Индия. Будайская крепость, Будапешт, Венгрия. Будайская крепость ночью. Эрмитаж под Санкт-Петербургом на рассвете, Россия.