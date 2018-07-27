Фото с беспилотников, которые сегодня уже почти невозможно сделать

Ограничения на использование дронов в общественных местах ужесточаются по всему миру. Но так было не всегда. Эта коллекция фотографий сегодня стала уникальной, ведь многие из фото уже сейчас вряд ли удастся повторить без специального разрешения, не боясь остаться вне закона.