В Тверской области две деревни под угрозой сноса: они стоят на доломитовом месторождении

В Ржевском районе тверской области две деревни: Мясищево и Федяйково — могут снести ради залежей доломита, которые расположены под ними. Депутат сельского поселения Медведево Ржевского района Андрей Калашников написал о проблеме в группе Осуга.

Две деревни расположены на высоком берегу реки Осуга. В общей сложности в них 30 домов, многие из них дачные. По словам депутата, деревни недавно начали возрождаться и строиться.

Разрабатывать доломит в окрестностях Осуги начали еще в 1935 году. Новейшая история добычи минерала началась в 2013 году, когда в Ржевский район пришло ОАО «НПО СпецЭнергоПроект».

Как рассказывает Андрей Калашников, глава Ржевского района, когда представлял жителям Осуги нового инвестора, обещал газификацию окрестным деревням, новые рабочие места, развитие инфраструктуры и ремонт дорог. В итоге жителям достались долги по зарплате и разбитые дороги.

— Деревни Мясищево и Федяйково, пос. Осуга, задыхались от белой доломитовой пыли, которая летела из-под колёс многотонных грузовиков. Местные жители, работающие на этом предприятии, спустя 1,5 года разбежались, а перед оставшимися у предприятия образовались огромные задолженности по заработной плате. Дорога от Федяйково до Осуги была разбита, от Осуги до Ржева так же изрядно пострадала. В итоге предприятие заглохло, — рассказывает депутат.

Через год у ОАО «НПО СпецЭнергоПроект» поменялось руководство и инвесторы. Сейчас в карьере у деревни Федяйково налажено производство доломитового щебня. Снова заговорили о газификации, новых рабочих местах.

Как пишет депутат, под деревнями Мясищево и Федяйково доломитовые залежи располагаются на наименьшей глубине, и их добыча будет более дешевой. Инвестор финансово заинтересован в сносе деревень, и его поддерживают ржевские власти.

— То есть коммерческое предприятие, направленное, естественно, на получение прибыли, хочет снизить себестоимость добычи доломитовой руды за счёт разработки территорий с минимальной глубиной её залегания. А тут деревни какие-то мешаются! Снести их к чёрту! — негодует он.

Встреча руководства ОАО «НПО СпецЭнергоПроект» с жителями деревень Мясищево и Федяйково запланировано на 18 августа в поселке Осуга. Деревенским жителям предлагают участки такой же площади в деревне Рогачёво. Это тоже берег реки, находится деревня в 3 км от Мясищево. Плюс переселенцам обещают денежную компенсацию.

Андрей Калашников заявляет, что собственники участков категорически против сноса домов и не хотят переезжать на заросшие сорняками участки, чтобы там заново строиться.