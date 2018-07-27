Маркосян: Власть должна уважать православную церковь, а не бороться с ней

Елена Маркосян считает, что власть препятствует УПЦ МП в проведении ее мероприятий из-за своего бессилия.

«Почему она мешает Крестному ходу УПЦ МП? Она это делала, напомню, и в прошлые годы. Потому что не срабатывает официальная пропаганда, нет у власти инструментов, с помощью которых людям можно забить головы, и настроить их на то, что выгодно и интересно власти.

Люди иные. Если власть говорит: война, то люди требуют мира. Вот есть церковь, которая говорит, что надо молиться, что надо жить в мире, надо понимать друг друга, а есть те, кто считают, что надо воевать и убивать. А вот люди стремятся к тому, что ближе к Богу, и что ближе к душе», — считает Маркосян.

Она считает, что разница Московского и «киевского патриархата» в том, что первые призывают к молитве, а вторые попросту устраивают политические демонстрации.

«В прошлом году я видела эти растерянные лица чиновников, когда шел Крестный ход. И сейчас то же самое. Просто когда идет такой Крестный ход Московского патриархата, как сегодня, то ты не увидишь там государственных флагов и политических плакатов, а вот когда в прошлом году на следующий день после Крестного хода был устроен «крестный ход» «киевского патриархата», люди несли государственные флаги, политические плакаты. В итоге это была демонстрация, а не Крестный ход», — вспоминает Маркосян. Она считает, что власть хочет принять меры, чтобы что-то противопоставить успешности сегодняшнего Крестного хода.

«Завтра власть предпримет усилия, чтобы количественно показать, что людей, которые принадлежат к «киевскому патриархату», тоже не мало. Зачем она это делает? Просто у неё нет другого инструмента влияния на людей кроме церкви. Людей ведь очень церковь держит, поэтому церковь надо взять под контроль.

Поэтому если церковь не с властью, то это плохо для власти, и последняя начинает с церковью бороться. Моя семья всё это испытала на себе. Моего деда — священника — советская власть расстреляла еще до коллективизации. А его детей просто выгнали на улицу.

Так что я прекрасно понимаю, что происходит, когда государство со своей идеологией вмешивается в дела веры, в дела души, в дела церкви. Никакая настоящая вера не может учить убивать, не может учить войне, ненависти. Всё это желание забрать храмы, откуда оно? От неуважения людей», — не сомневается Маркосян.

«Власть искренне верит в то, что если Лавра будет у Киевского патриархата, то все пойдут в Киевский патриархат, потому что у него есть Лавра.

Вот нет этого понимания, что люди идут не просто в какое-то каменное строение в виде церкви, люди идут к Богу.

А вот «киевский патриархат» стал слишком близок к политике и к власти, которую украинское общество не уважает. Они, власть и «киевский патриархат», так близки, так едины, что люди не хотят иметь ни с тем, ни с тем чего-то общего.