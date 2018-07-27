Сотрудники «Росгвардии» впервые приняли участие в летнем фестивале ГТО на Чукотке

МОСКВА , 27 июля. / ТАСС /. Сотрудники «Росгвардии» приняли участие в летнем фестивале ГТО в Чукотском автономном округе , тем самым приобщившись к этому движению. Об этом ТАСС заявила представитель департамента образования, культуры и спорта региона Наталья Белоконева.

Летняя декада среди трудовых коллективов ГТО прошла с 16 по 26 июля. Участниками мероприятия стали трудовые коллективы, сотрудники которых зарегистрированы и имеют уникальный идентификационный номер в автоматизированной информационной системе ГТО.

"Впервые массовое участие приняли сотрудники «Росгвардии». Ребята очень натренированные, они показали отличные результаты в стрельбе. Ранее нормативы ГТО начали сдавать сотрудники МЧС , то есть силовые структуры начали приобщаться к нашему движению. Также было очень много работников «Чукотэнерго», а некоторые сотрудники местной ГТРК уже получили золотые знаки отличия", — рассказала Белоконева.

"Основная масса участников — это муниципальные служащие: учителя, работники детских садов и так далее, — отметила Белоконева. — Также мы хотим привлечь военнослужащих, у которых есть свои нормативы, этот момент мы дорабатываем. Участников, которые показали выдающиеся результаты, мы премируем денежно, плюс к этому мы готовим министерские награды. 11 и 12 августа будет празднование Дня физкультурника, там и состоится вручение".

Итоги летней декады ГТО в Чукотском автономном округе будут подведены до 5 августа.