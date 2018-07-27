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Сотрудники «Росгвардии» впервые приняли участие в летнем фестивале ГТО на Чукотке
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Сотрудники «Росгвардии» впервые приняли участие в летнем фестивале ГТО на Чукотке 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники «Росгвардии» приняли участие в летнем фестивале ГТО в Чукотском автономном округе, тем самым приобщившись к этому движению. Об этом ТАСС заявила представитель департамента образования, культуры и спорта региона Наталья Белоконева.
Летняя декада среди трудовых коллективов ГТО прошла с 16 по 26 июля. Участниками мероприятия стали трудовые коллективы, сотрудники которых зарегистрированы и имеют уникальный идентификационный номер в автоматизированной информационной системе ГТО.
"Впервые массовое участие приняли сотрудники «Росгвардии». Ребята очень натренированные, они показали отличные результаты в стрельбе. Ранее нормативы ГТО начали сдавать сотрудники МЧС, то есть силовые структуры начали приобщаться к нашему движению. Также было очень много работников «Чукотэнерго», а некоторые сотрудники местной ГТРК уже получили золотые знаки отличия", — рассказала Белоконева.
"Основная масса участников — это муниципальные служащие: учителя, работники детских садов и так далее, — отметила Белоконева. — Также мы хотим привлечь военнослужащих, у которых есть свои нормативы, этот момент мы дорабатываем. Участников, которые показали выдающиеся результаты, мы премируем денежно, плюс к этому мы готовим министерские награды. 11 и 12 августа будет празднование Дня физкультурника, там и состоится вручение".
Итоги летней декады ГТО в Чукотском автономном округе будут подведены до 5 августа.
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