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Комплексное заявление на ряд услуг начали принимать в центре «Мои документы» района Кузьминки
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Комплексное заявление на ряд услуг начали принимать в центре «Мои документы» района Кузьминки 

Управа района Кузьминки 2 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
Подать единое комплексное заявление более чем на 100 услуг теперь можно в центре госуслуг района Кузьминки по адресу Волжский бульвар, дом 41, корп. 3.
Теперь при оформлении документов разного типа заявителю не нужно писать несколько отдельных запросов. Достаточно заполнить одно заявление на все желаемые услуги, остальное сделают сотрудники центров госуслуг. Срок предоставления услуг при этом увеличится всего на один день. При подаче комплексного запроса заявитель может получить весь пакет запрашиваемых документов одновременно или по отдельности, как только они будут подготовлены. (ис)
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