Эксперты высоко оценили уровень безопасности при сооружении ЦОД на Калининской АЭС

ТАСС , 27 июля. Выполнение требований в области обеспечения качества и безопасности при сооружении объектов второго этапа центра обработки и хранения данных (ЦОД) находится на удовлетворительном уровне. Такую оценку дала комиссия Генеральной инспекции госкорпорации «Росатом» в ходе инспекции, которая проходила на Калининской АЭС с 23 по 27 июля 2018 года.

Программа аудита включала проверку качества выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, контроль и обеспечение промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, а также организацию входного контроля и хранения закупаемого оборудования, комплектующих, материалов.

По словам председателя комиссии, начальника отдела инспекций качества Генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом» Станислава Тестова, выполнение требований в области качества и безопасности при сооружении ЦОД обеспечивается в соответствии с требованиями нормативных документов, и находится на уровне необходимом для безопасного и эффективного выполнения строительно-монтажных работ. В качестве положительных моментов инспекторы отметили безусловное соблюдение правил по охране труда на стройплощадке, оперативное выполнение рекомендаций по устранению тех или иных проблемных вопросов.

"Комплексные проверки, проводимые с участием экспертов, позволяют получить объективную картину состояния площадки, оперативно принять корректирующие меры для достижения наивысшего уровня безопасности и надежности при сооружении объекта", — подчеркнул ответственный за работу комиссии от Калининской АЭС, главный инспектор КАЭС Михаил Коцарев.

В рамках проверки инспекторы совершили обходы зданий и помещений ЦОД, провели осмотр инженерно-технических систем. К настоящему времени полностью завершен комплекс строительно-монтажных работ на объектах первого этапа, который включает административный корпус, два здания ЦОД для размещения серверного и сетевого оборудования, кабельную линию и подстанцию 110/10 кВ. Специалисты заканчивают отделочные работы в офисных помещениях, где будут размещаться клиентские службы заказчика и персонал технической поддержки.

ОЦОД — единый инженерно-технический комплекс, сооружаемый в партнерстве с ПАО «Ростелеком» . Проект в перспективе включает пять зданий ЦОД (58 770 м2), это примерно 8000 стойкомест. Срок службы ЦОД рассчитан на 30 лет. Мощность ЦОД — 80 МВт (проектная).

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» . Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.