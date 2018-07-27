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По Казани проедет машина, которая будет собирать все ненужное
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По Казани проедет машина, которая будет собирать все ненужное 

Казанский Портал 2 часа назад
На следующей неделе, 5 августа, состоится очередной выезд мобильного пункта приема вторсырья. Как всегда, машина объедет все районы города.
Казанцы могут сдать на переработку макулатуру, пластик, ненужную одежду, мелкую нерабочую технику и так далее.
Маршрут мобильного пункта приема вторсырья следующий:
10.15-11.00 — парк Петрова; 11.30-12.00 — парк Урицкого; 12.15-13.00 — парк Крылья Советов; 13.30-14.00 — парк Победы; 14.20-15.00 — Лядской сад; 16.20-17.00 — казанский ипподром; 17.30-18.00 — сквер Славы.
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