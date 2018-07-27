Спикер самарской губдумы Виктор Сазонов подал в отставку после ареста сына

Сегодня самарский телеграмм-канал «Столовка белого дома» сообщил, что спикер губернской думы Виктор Сазонов сложил с себя полномочия после ареста своего сына — замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова . Напомним, накануне суд отправил под арест начальника центра лицензионно-разрешительной работы областного управления Росгвардии на два месяца. В минувшую среду в стенах ресторана Vacuum Дмитрия Сазонова задержали сотрудники регионального управления ФСБ . Силовики поймали его с поличным во время получения взятки от офис-менеджера ЧОО «Восток Лада». По версии следствия, незаконное вознаграждение в сумме 100 тыс. рублей предназначалось Сазонову за покровительство частной охранной фирмы. Со слов взяткодателя — представителя ЧОО Александра Орлова , за последние несколько месяцев Сазонов в совокупности получил 500 тыс. рублей в качестве взятки. Самому Орлову деньги якобы передавал Алексей Рыжов , а затем Сергей Гафуров, которых называют негласными лидерами ОПС «Законовские» («Барыги»).

По информации источника, Виктор Сазонов подал в отставку около двух недель назад. Причиной тому стало состояние здоровья спикера.

Комментариев нет Официального комментария по информации о задержании в областном парламенте корреспонденту «ФедералПресс» получить не удалось. Как сообщили в приемной губдумы, сотрудники пресс-службы незадолго до предполагаемого события ушли в отпуска.

Фото: пресс-служба самарской губернской думы