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Экс-глава ВЭБа Горьков назначен замминистра экономического развития
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Экс-глава ВЭБа Горьков назначен замминистра экономического развития 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
Бывший руководитель Внешэкономбанка Сергей Горьков назначен замглавы Минэкономразвития Максима Орешкина. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
«Назначить Горькова Сергея Николаевича заместителем Министра экономического развития Российской Федерации», — говорится в постановлении.
Новым главой ВЭБа 24 мая был назначен бывший вице-премьер РФ Игорь Шувалов. Позже он заявил, что Сергей Горьков не станет продолжать работу в госкорпорации, несмотря на то, что он получал соответствующее предложение.
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