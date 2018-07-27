Экс-глава ВЭБа Горьков назначен замминистра экономического развития 

Бывший руководитель Внешэкономбанка Сергей Горьков назначен замглавы Минэкономразвития Максима Орешкина. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
«Назначить Горькова Сергея Николаевича заместителем Министра экономического развития Российской Федерации», — говорится в постановлении.
Новым главой ВЭБа 24 мая был назначен бывший вице-премьер РФ Игорь Шувалов. Позже он заявил, что Сергей Горьков не станет продолжать работу в госкорпорации, несмотря на то, что он получал соответствующее предложение.